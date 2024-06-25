После ареста Николая Тищенко заметили в одном из элитных ресторанов столицы

Народный депутат Украины Николай Тищенко. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Народный депутат Украины Николай Тищенко, которого сегодня суд отправил под круглосуточный домашний арест, был замечен в одном из самых дорогих отелей Киева. Там нардеп спокойно ужинал в компании двух мужчин.

Соответствующее видео и фото опубликовано в телеграм-канале STERNENKO.

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Под видео написано, что Тищенко отбывает так называемый домашний арест в ресторане "Хаятт".

Также СМИ пишут, что народный депутат, вероятно, решил "отпраздновать" решение суда.

Согласно решению суда, Тищенко должен сидеть дома под круглосуточным арестом в течение 60 дней.

Напомним, во вторник, 25 июня, Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее генпрокурор Украины объявил подозрение Тищенко за беззаконие в Днепре, когда бывшего военнослужащего насильно удерживали по указанию нардепа. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.