Після арешту Миколу Тищенка помітили в одному з елеітних ресторанів столиці

Народний депутат України Микола Тищенко. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Народного депутата України Миколу Тищенко, якого сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт, помітили в одному з найдорожчих готелів Києва. Там нардеп спокійно вечеряв у компанії двох чоловіків.

Відповідне відео і фото опубліковані у телеграм-каналі STERNENKO.

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Під відео написано, що Тищенко відбуває так званий домашній арест у ресторані готелю "Хаятт".

Також ЗМІ пишуть, що народний депутат, певно, вирішив "відсвяткувати" рішення суду.

Згідно з рішенням суду, Тищенко мав би сидіти вдома під цілодобовим арештом протягом 60 днів.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Раніше генпрокурор України оголосив підозру Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.