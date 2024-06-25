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Тищенко відсвяткував свій арешт в елітному ресторані Києва, — ЗМІ

25 червня 2024 23:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Після арешту Миколу Тищенка помітили в одному з елеітних ресторанів столиці
Народний депутат України Микола Тищенко. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Народного депутата України Миколу Тищенко, якого сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт, помітили в одному з найдорожчих готелів Києва. Там нардеп спокійно вечеряв у компанії двох чоловіків.  

Відповідне відео і фото опубліковані у телеграм-каналі STERNENKO

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Під відео написано, що Тищенко відбуває так званий домашній арест у ресторані готелю "Хаятт". 

Також ЗМІ пишуть, що народний депутат, певно, вирішив "відсвяткувати" рішення суду.

Згідно з рішенням суду, Тищенко мав би сидіти вдома під цілодобовим арештом протягом 60 днів.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту

Раніше генпрокурор України оголосив підозру Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Микола Тищенко
Київ
суд
нардепи
арешт

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