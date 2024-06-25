Після арешту Миколу Тищенка помітили в одному з елеітних ресторанів столиці

Тищенко відсвяткував свій арешт в елітному ресторані Києва, — ЗМІ
Народного депутата України Миколу Тищенко, якого сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт, помітили в одному з найдорожчих готелів Києва. Там нардеп спокійно вечеряв у компанії двох чоловіків.
Відповідне відео і фото опубліковані у телеграм-каналі STERNENKO.
Усміхнений, задоволений і нагодований Тищенко
Під відео написано, що Тищенко відбуває так званий домашній арест у ресторані готелю "Хаятт".
Також ЗМІ пишуть, що народний депутат, певно, вирішив "відсвяткувати" рішення суду.
Згідно з рішенням суду, Тищенко мав би сидіти вдома під цілодобовим арештом протягом 60 днів.
Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Раніше генпрокурор України оголосив підозру Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.
Читайте Новини.LIVE!