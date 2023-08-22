Тищенко "разоблачил" очередной мошеннический офис, который якобы работал от его имени

Нардеп Николай Тищенко на месте происшествия. Фото: скриншот с видео

Нардеп Николай Тищенко получил аудиозапись, в которой девушка-HR во время собеседования по трудоустройству дает гарантии работнику по "безопасным условиям", ведь этот офис вроде бы "крышует" сам Тищенко. Помещение находится в Киеве по улице Саксаганского, 70а.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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Подтверждение от правоохранителей

"Я не люблю откладывать дела, потому что так учил отец. Поэтому сразу по возвращении из Херсона отправился проверить эту информацию и познакомить полицию с этими мошенниками. К сожалению, информация о работе нелегального call-центра подтвердилась. И это на 544-й день войны. Эти преступники выманивают деньги у наших переселенцев", — написал он.

По его словам, в здании по этому адресу расположен офис на 3, 4, 5 и 8 этажах. Он заявил, что там работают уклонисты и работники без необходимых документов для работы.

"...Также (там — Ред.) расположена ботоферма, которая работает на награбленные с украинцев деньги в интересах РФ. Неудивительно, ведь абсолютно все владельцы таких "офисов" или являются россиянами, или имеют с ними тесные связи", — подчеркнул Тищенко.

Разоблачение работников

Кроме того, нардеп опубликовал еще одно видео, на котором можно увидеть, как вероятные мошенники пытаются скрыться из этого офиса.

"На их сленге "старшие" (кстати, молодые люди призывного возраста, вообще не стоящие на военном учете) попытались даже вывезти наличные на авто. Следственно-оперативная группа устанавливает личности и проверяет информацию", — добавил он.

Напомним, ранее народный депутат Украины Артем Дмитрук в эксклюзивном эфире Новини.LIVE рассказал, что в Украине функционирует более двух тысяч мошеннических колл-центров. Они есть почти во всех крупных бизнес-центрах в Украине.