Тищенко "викрив" черговий шахрайський офіс, який начебто працював від його імені

Нардеп Микола Тищенко на місці події. Фото: скриншот з відео

Нардеп Микола Тищенко отримав аудіозапис, в якому дівчина-HR під час співбесіди з працевлаштування дає гарантії працівнику щодо "безпечних умов", адже цей офіс начебто "кришує" сам Тищенко. Приміщення знаходиться у Києві на вулиці Саксаганського, 70а.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Підтвердження від правоохоронців

"Я не люблю відкладати справи, бо так навчав батько. Тож одразу по поверненню з Херсону вирушив перевірити цю інформацію та познайомити поліцію з цими шахраями. На жаль, інформація щодо роботи нелегального call-центру підтвердилась. І це на 544-й день війни. Ці злочинці виманюють гроші у наших переселенців", — написав він.

За його словами, у будівлі за цією адресою розташований офіс на 3,4,5 та 8 поверхах. Він заявив, що там працюють ухилянти та працівники без необхідних документів для роботи.

"...Також (там — Ред.) розташована ботоферма, яка працює на награбовані з українців гроші в інтересах РФ. Не дивно, адже абсолютно всі власники таких "офісів" або є росіянами, або мають з ними тісні зв'язки", — наголосив Тищенко.

Викриття працівників

Крім того, нардеп опублікував ще одне відео, на якому можна побачити, як ймовірні шахраї намагаються втекти з цього офісу.

"На їхньому сленгі "старші" (до речі, молодики призивного віку, які взагалі не стоять на військовому обліку) спробували навіть вивезти готівку на авто. Слідчо-оперативна група встановлює особи та перевіряє інформацію", — додав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Артем Дмитрук в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE розповів, що в Україні функціонує понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Вони є майже у всіх великих бізнес-центрах в Україні.