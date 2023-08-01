Тищенко обвинил "слугу" Семинского в работе на ФСБ РФ: как поссорились депутаты на видео

Олег Семинский и Николай Тищенко. Скриншот с видео

"Слуги народа" не могут без скандала. На днях народный депутат Николай Тищенко обвинил своего коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе call-центра, который работал на Россию.

Об этом заявил Николай Тищенко на своей странице в Facebook.

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Детали скандала

В столице нашли российский call-центр, который якобы собирал данные о работе ВСУ и ПВО. По словам Тищенко, за "крышёванием" учреждения может стоять "слуга" Олег Семинский.

"Когда с представителями Национальной полиции мы зашли в офис, вероятно сотрудничающий с ФСБ, в защиту этой ботофермы приехал сам нардеп Олег Семинский из "Слуги народа", чья общественная приемная находится этажом выше колл-центра. Кстати, кроме того, что все это происходит почти в приемной указанного народного депутата, так и все это здание (по словам работников офиса) может принадлежать господину депутату Семинскому", — сказал Тищенко.

Что сказал Семинский

Сначала свое присутствие Семинский отказался комментировать, а по словам Тищенко, нардеп препятствовал работе ВСК и Нацполиции, а также нанес телесные повреждения помощнице народного депутата, она написала на него заявление.

На вопрос Тищенко, что Семинский делает в "российском логове", нардеп ответил коротко:

"Я вижу здесь только то, как Коля Тищенко бушует", — заявил Семинский.

Также Тищенко сообщил, что в офисе обнаружили печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром Инвест" и "Московской Биржи".

Найдены печати в call-центре. Фото: соцсети Николая Тищенко

Найдены печати в call-центре. Фото: соцсети Николая Тищенко

Сall-центр. Фото: соцсети Николая Тищенко

Напомним, ранее мы писали, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подписала распоряжение об исключении из партии нардепа Андрея Холодова . Также она прокомментировала сложившуюся ситуацию с депутатом.

Добавим, 27 июля на заседание Верховная Рада поддержала постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова. Такое решение было поддержано 320 народными избранниками.