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Тищенко звинуватив "слугу" Семінського в роботі на ФСБ РФ: як посварилися депутати на відео

1 серпня 2023 10:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Тищенко звинуватив "слугу" Семінського в роботі на ФСБ РФ: як посварилися депутати на відео
Олег Семінський та Микола Тищенко. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

"Слуги народу" не можуть без скандалу. Днями народний депутат Микола Тищенко звинуватив свого колегу Олега Семінського в тому, що той начебто причетний до роботи call-центру, який працював на Росію.

Про це заявив Микола Тищенко на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі скандалу

У столиці знайшли російський call-центр, який начебто збирав дані про роботу ЗСУ та ППО. За словами Тищенка, за "кришуванням" установи може стояти "слуга" Олег Семінський.

"Коли з представниками Національної поліції ми зайшли до офісу, що, ймовірно, співпрацює з ФСБ, на захист цієї ботоферми приїхав сам нардеп Олег Семінський зі "Слуги народу", чия громадська приймальня розташовується поверхом вище над колл-центром. До речі, окрім того, що все це відбувається майже в приймальні зазначеного народного депутата, так і вся ця будівля (за словами працівників офісу) може належати пану депутату Семінському", — сказав Тищенко.

 

Що сказав Семінський

Спочатку свою присутність Семінський відмовився коментувати, а за словами Тищенка, нардеп перешкоджав роботі ТСК та Нацполіції, а також завдав тілесних ушкоджень помічниці народного депутата, вона написала на нього заяву. 

На запитання Тищенка, що Семінський робить у "російському логові", нардеп відповів коротко:

"Я бачу тут лише те, як Коля Тищенко бушує", — заявив Семінський.

Також Тищенко повідомив, що в офісі знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема "Газпрому", "Центробанку", "Газпром Інвест" та "Московської Біржі".

 

Знайдені печатки в call-центрі. Фото: соцмережі Миколи Тищенка

 

Знайдені печатки в call-центрі. Фото: соцмережі Миколи Тищенка

 

Сall-центр. Фото: соцмережі Миколи Тищенка

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк підписала розпорядження про виключення з партії нардепа Андрія Холодова. Також вона прокоментувала ситуацію, яка склалася з депутатом.

Додамо, 27 липня на засіданні Верховна Рада підтримала постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова. Таке рішення підтримали 320 народних обранців.

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