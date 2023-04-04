Тысячи аварий и ремонты: в ДТЭК подвели итоги отопительного сезона в Киеве

В течение отопительного сезона в Киеве энергетики ликвидировали 5 тысяч аварий

Специалисты энергетической компании ДТЭК Киевские электросети отремонтировали более 700 энергетических объектов и 126 километров линий во время подготовки к отопительному сезону. Всего же в течение отопительного сезона в Киеве ликвидировали 5 тысяч аварий, возобновив электроснабжение для 1 млн столичных потребителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Трудности прохождения отопительного сезона

"Несмотря на все трудности, которые привнесла в нашу работу война, мы успели подготовить сети к прошлой зиме. В частности, обновили 126 километров электролиний и более 700 энергообъектов, среди которых 11 крупных высоковольтных подстанций. Это стало возможным благодаря 1712 сотрудникам компании", — отметил гендиректор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

За прошедший осенне-зимний период специалисты ДТЭК ликвидировали более 5 тыс. аварий на электросети города. Среди них 348 произошедших в результате ракетных обстрелов и более 500, вызванных экстренным режимом работы энергосистемы. В общей сложности электроснабжение в этот период компания вернула для 1 млн клиентов.

Отмечается, что над обеспечением надежной работы сети и ежемесячно работали 198 бригад электромонтеров, из которых 30 дополнительных сформировали именно для усиления противоаварийной работы.

Напомним, в Украине отопительный сезон подходит к концу. Уже несколько регионов Украины объявили об отключении теплоснабжения.

Обычно отопительный сезон в Украине длится с середины октября по середину апреля, но ежегодно сроки могут меняться в зависимости от погоды.