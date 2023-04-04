Тысячи аварий и ремонты: в ДТЭК подвели итоги отопительного сезона в Киеве
Специалисты энергетической компании ДТЭК Киевские электросети отремонтировали более 700 энергетических объектов и 126 километров линий во время подготовки к отопительному сезону. Всего же в течение отопительного сезона в Киеве ликвидировали 5 тысяч аварий, возобновив электроснабжение для 1 млн столичных потребителей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Трудности прохождения отопительного сезона
"Несмотря на все трудности, которые привнесла в нашу работу война, мы успели подготовить сети к прошлой зиме. В частности, обновили 126 километров электролиний и более 700 энергообъектов, среди которых 11 крупных высоковольтных подстанций. Это стало возможным благодаря 1712 сотрудникам компании", — отметил гендиректор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.
За прошедший осенне-зимний период специалисты ДТЭК ликвидировали более 5 тыс. аварий на электросети города. Среди них 348 произошедших в результате ракетных обстрелов и более 500, вызванных экстренным режимом работы энергосистемы. В общей сложности электроснабжение в этот период компания вернула для 1 млн клиентов.
Отмечается, что над обеспечением надежной работы сети и ежемесячно работали 198 бригад электромонтеров, из которых 30 дополнительных сформировали именно для усиления противоаварийной работы.
Напомним, в Украине отопительный сезон подходит к концу. Уже несколько регионов Украины объявили об отключении теплоснабжения.
Обычно отопительный сезон в Украине длится с середины октября по середину апреля, но ежегодно сроки могут меняться в зависимости от погоды.