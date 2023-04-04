Тисячі аварій та ремонти: у ДТЕК підбили підсумки опалювального сезону у Києві

Впродовж опалювального сезону у Києві енергетики ліквідували 5 тисяч аварій

Фахівці енергетичної компанії ДТЕК Київські електромережі відремонтували понад 700 енергетичних об’єктів та 126 кілометрів ліній під час підготовки до опалювального сезону. А загалом впродовж опалювального сезону у Києві ліквідували 5 тисяч аварій, відновивши електропостачання для 1 млн столичних споживачів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Читайте також:

Труднощі проходження опалювального сезону

"Попри всі труднощі, які привнесла в нашу роботу війна, ми встигли підготувати мережі до минулої зими. Зокрема, оновили 126 кілометрів електроліній та понад 700 енергооб’єктів, серед яких 11 великих високовольтних підстанцій. Це стало можливим завдяки 1712 співробітникам компанії", – зазначив гендиректор ДТЕК Київські електромережі Денис Бондар.

Протягом минулого осінньо-зимового періоду фахівці ДТЕК ліквідували понад 5 тис. аварій на електромережі міста. Серед них 348 тих, що сталися внаслідок ракетних обстрілів та більше 500, які спричинені екстреним режимом роботи енергосистеми. Загалом електропостачання в цей період компанія повернула для 1 млн клієнтів.

Зазначається, що над забезпеченням надійної роботи мережі та ремонтами щомісяця працювали 198 бригад електромонтерів, з яких 30 додаткових сформували саме для посилення протиаварійної роботи.

Нагадаємо, в Україні опалювальний сезон добігає кінця. Уже декілька регіонів України оголосили про відключення теплопостачання.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні триває з середини жовтня до середини квітня, але щороку терміни можуть змінюватись залежно від погоди.