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Главная Киев Ткаченко присоединился к церемонии перезахоронения Евгения Коновальца

Ткаченко присоединился к церемонии перезахоронения Евгения Коновальца

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 16:40
В Украине перезахоронили Евгения Коновальца — Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко сообщил, что принял участие в церемонии перезахоронения полковника Евгения Коновальца на его родной земле. В мероприятии также принял участие Президент Украины Владимир Зеленский. По словам Ткаченко, Коновалец стал вдохновителем для нескольких поколений украинцев, которые боролись за независимость, и сегодня остается символом несокрушимости и преданности Украине.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Ткаченко подчеркнул значение личности Евгения Коновальца

Председатель КОВА подчеркнул, что всю свою жизнь полковник посвятил борьбе за украинскую государственность.

Ткаченко присоединился к церемонии перезахоронения Евгения Коновальца - фото 1
Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Сегодня, отметил Ткаченко, за независимость Украины продолжают бороться военные, защищающие страну на фронте.

Ткаченко присоединился к церемонии перезахоронения Евгения Коновальца - фото 2
Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Возвращение праха Евгения Коновальца на Родину Ткаченко назвал важной частью сохранения национальной памяти.

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Церемония перезахоронения Евгения Коновальца. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

По его мнению, такие церемонии помогают формировать традицию увековечения памяти не только современных защитников Украины, но и деятелей, которые боролись за ее свободу много десятилетий назад.

"Герои не умирают!" — подчеркнул Ткаченко.

Как сообщали Новини.LIVE, 13 августа в Украину доставили прах полковника Армии УНР, командира Сечевых Стрелков и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. На родной земле его встретили с государственными и военными почестями.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 августа в Украине официально перезахоронили останки первого председателя ОУН Евгения Коновальца. Торжественная церемония состоялась на Национальном военном мемориальном кладбище при участии Президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти.

Владимир Зеленский Киев история националисты Тимур Ткаченко
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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