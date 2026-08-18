В Україні перепоховали Євгена Коновальця — Ткаченко

Ткаченко долучився до церемонії перепохованні Євгена Коновальця
Тимур Ткаченко повідомив, що долучився до церемонії перепоховання полковника Євгена Коновальця на його рідній землі. У заході також взяв участь Президент України Володимир Зеленський. За словами Ткаченка, Коновалець став провідником для кількох поколінь українців, які боролися за незалежність, і нині залишається символом незламності та відданості Україні.
Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Ткаченко наголосив на значенні постаті Євгена Коновальця
Голова КОВА наголосив, що все життя полковник присвятив боротьбі за українську державність.
Сьогодні, зазначив Ткаченко, за незалежність України продовжують боротися військові, які захищають країну на фронті.
Повернення праху Євгена Коновальця на Батьківщину Ткаченко назвав важливою частиною збереження національної пам’яті.
На його думку, такі церемонії допомагають формувати традицію меморіалізації не лише сучасних захисників України, а й діячів, які боролися за її свободу багато десятиліть тому.
"Герої не вмирають!" — наголосив Ткаченко.
Як повідомляли Новини.LIVE, 13 серпня в Україну доставили прах полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. На рідній землі його зустріли з державними та військовими почестями.
Як повідомляли Новини.LIVE, 18 серпня в Україні офіційно перепоховали останки першого голови ОУН Євгена Коновальця. Урочиста церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента України Володимира Зеленського та інших представників влади.