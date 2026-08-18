Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Ткаченко долучився до церемонії перепохованні Євгена Коновальця

Ткаченко долучився до церемонії перепохованні Євгена Коновальця

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 16:40
В Україні перепоховали Євгена Коновальця — Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко повідомив, що долучився до церемонії перепоховання полковника Євгена Коновальця на його рідній землі. У заході також взяв участь Президент України Володимир Зеленський. За словами Ткаченка, Коновалець став провідником для кількох поколінь українців, які боролися за незалежність, і нині залишається символом незламності та відданості Україні.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Ткаченко наголосив на значенні постаті Євгена Коновальця

Голова КОВА наголосив, що все життя полковник присвятив боротьбі за українську державність.

Ткаченко долучився до церемонії перепохованні Євгена Коновальця - фото 1
Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Сьогодні, зазначив Ткаченко, за незалежність України продовжують боротися військові, які захищають країну на фронті.

Ткаченко долучився до церемонії перепохованні Євгена Коновальця - фото 2
Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Повернення праху Євгена Коновальця на Батьківщину Ткаченко назвав важливою частиною збереження національної пам’яті.

Читайте також:
Ткаченко долучився до церемонії перепохованні Євгена Коновальця - фото 3
Церемонія перепоховання Євгена Коновальця. Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

На його думку, такі церемонії допомагають формувати традицію меморіалізації не лише сучасних захисників України, а й діячів, які боролися за її свободу багато десятиліть тому.

"Герої не вмирають!" — наголосив Ткаченко.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 серпня в Україну доставили прах полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. На рідній землі його зустріли з державними та військовими почестями.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 серпня в Україні офіційно перепоховали останки першого голови ОУН Євгена Коновальця. Урочиста церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі за участю Президента України Володимира Зеленського та інших представників влади.

Володимир Зеленський Київ історія націоналісти Тимур Ткаченко
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації