В Киевской области изменят систему ликвидации последствий атак РФ

Совещание в Киевской ОВА. Фото: Киевская ОВА

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко объявил о создании новой системы помощи людям, пострадавшим от вражеских обстрелов. Власти планируют объединить усилия спасателей, коммунальщиков и волонтеров, чтобы максимально быстро расчищать завалы и доставлять гуманитарную помощь. Для этого в каждой общине области будут внедрены четкие пошаговые алгоритмы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Киевской областной администрации Тимура Ткаченко.

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Нехватка ресурсов на местах

Ткаченко рассказал, что на аварийно-спасательные и коммунальные подразделения региона в настоящее время возложена колоссальная ответственность за оперативное устранение разрушений после ударов.

В настоящее время в ежедневном режиме на поврежденных объектах Киевской области работают около 400 квалифицированных специалистов и задействовано более сотни единиц специализированной техники. Однако последние события показали, что людей на местах часто катастрофически не хватает.

"Война показала одну простую вещь: иногда имеющихся людских ресурсов на местах не хватает, чтобы охватить все составляющие поддержки. В то же время есть большое количество волонтеров и организаций, которые готовы помогать, но часто не знают, как правильно присоединиться", — подчеркнул он.

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Внедрение столичного опыта

Поэтому для исправления ситуации и правильного распределения сил ОВА решила масштабировать успешный опыт Киева, где ранее удалось с нуля выстроить надежный механизм взаимодействия между чиновниками, ГСЧС и волонтерами.

К разработке и внедрению новых алгоритмов в области официально привлекли известную координаторку Екатерину Рапуту, которая возглавит проведение специальных учений для представителей местных общин.

"В момент чрезвычайной ситуации каждый должен знать свою роль. Чтобы те, кто может помочь, быстро получали возможность это сделать. И чтобы пострадавшие люди были оперативно обеспечены всей возможной поддержкой", — резюмировал Тимур Ткаченко.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 9 сентября российские оккупанты нанесли очередной удар по столице, в результате чего вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. В результате этого попадания в многоэтажке вспыхнул сильный пожар, который привел к гибели одной женщины и ранению еще одного мирного жителя.

Также мы сообщали, что в результате прямого попадания российского дрона-камикадзе существенные разрушения понесло офисное здание украинского телеканала. Тогда взрывная волна полностью уничтожила кабинет руководства и рабочий ньюсрум медиахолдинга, а шестеро сотрудников компании получили травмы различной степени тяжести.