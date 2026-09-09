На Київщині змінять систему ліквідації наслідків атак РФ

Нарада в Київській ОВА. Фото: Київська ОВА

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко анонсував створення нової системи допомоги людям, які постраждали від ворожих обстрілів. Влада планує об'єднати зусилля рятувальників, комунальників та волонтерів, щоб максимально швидко розбирати завали та привозити гуманітарку. Для цього у кожній громаді області впровадять чіткі покрокові алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на овідомлення начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Реклама

Брак ресурсів на прильотах

Ткаченко розповів, що на аварійно-рятувальні та комунальні підрозділи регіону наразі покладено колосальну відповідальність за оперативне усунення руйнувань після прильотів.

Наразі в щоденному режимі на пошкоджених об’єктах Київської області працюють близько 400 кваліфікованих фахівців та залучено більше сотні одиниць спеціалізованої техніки. Проте останні місці продемонстрували, що людей на місцях часто катастрофічно бракує.

"Війна показала просту річ: інколи наявного людського ресурсу на місцях бракує, щоб охопити всі складові підтримки. Водночас є велика кількість волонтерів та організацій, які готові допомагати, але часто не знають, як правильно долучитися", — підкреслив він.

Читайте також:

Впровадження столичного досвіду

Тому для виправлення ситуації та правильного розподілу сил ОВА вирішила масштабувати успішний досвід Києва, де раніше вдалося з нуля вибудувати надійний механізм взаємодії між чиновниками, ДСНС та волонтерами.

До розробки та впровадження нових алгоритмів в області офіційно залучили відому координаторку Катерину Рапуту, яка очолить проведення спеціальних навчань для представників місцевих громад.

"У момент надзвичайної ситуації кожен має знати свою роль. Щоб ті, хто може допомогти, швидко отримували можливість це зробити. І щоб люди, які постраждали, були оперативно забезпечені всією можливою підтримкою", — резюмував Тимур Ткаченко.

Як писали Новини.LIVE раніше, російські окупанти 9 вересня завдали чергового удару по столиці, внаслідок чого ворожий безпілотник поцілив у девʼятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Через це влучання у багатоповерхівці спалахнула сильна пожежа, яка призвела до загибелі однієї жінки та поранення ще однієї цивільної людини.

Також ми повідомляли, що внаслідок прямого влучання російського дрона-камікадзе суттєвих руйнувань зазнала офісна будівля українського телеканалу "Ми — Україна". Тоді вибухова хвиля повністю знищила кабінет керівництва та робочий ньюзрум медіахолдингу, а шестеро співробітників компанії отримали травми різного ступеня тяжкості.