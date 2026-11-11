Ткаченко: в Киевской области ужесточат режим светомаскировки по просьбе военных
Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Киевской области будет ужесточен режим светомаскировки. По его словам, соответствующий запрос поступил от военных, а также это создаст основу для более ответственного использования электроэнергии.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской ОГА.
Что известно об усилении светомаскировки в Киевской области
В своем Telegram Ткаченко рассказал, что 10 ноября состоялось очередное заседание Совета обороны области. По итогам встречи определены определенные меры, которые в настоящее время согласовывает штаб Совета обороны.
В частности, поручено на уровне районов и общин проработать с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами вопросы усиления режима светомаскировки.
«Предлагаемые меры должны помочь несколько затруднить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период длинных зимних сумерек и ночей. Решение необходимо. На него поступил запрос от военных, и мы должны помочь нашим защитникам. Кроме того, что является побочной целью, это создает основу для более ответственного отношения к использованию электроэнергии. Все понимают, какие вызовы стоят перед энергосистемой в настоящее время», — говорится в сообщении.
Еще одним вопросом стала работа компонентов подсистемы территориальной обороны в области.
«Добровольческие формирования и соответствующие подразделения, привлеченные к несению службы и выполнению мероприятий, должны работать слаженно и дисциплинированно. В преддверии зимы силовой и оборонный блок области также работают над этим вопросом», — пишет Ткаченко.
Подводя итоги, он добавил, что заседание было посвящено и другим, менее публичным аспектам функционирования области в условиях военных рисков и постоянных атак.
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