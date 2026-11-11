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Головна Київ Ткаченко: на Київщині посилять режим світломаскування на запит військових

Ткаченко: на Київщині посилять режим світломаскування на запит військових

Ua ru
11 листопада 2026 01:39
Світломаскування у Київській області посилять, заявив Ткаченко Новини.LIVE
Жінка у темряві з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що у Київській області буде посилено режим світломаскування. За його словами, відповідний запит є від військових, а також це створить основу для більш відповідально відповідального використання електроенергії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

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Що відомо про посилення світломаскування на Київщині

У своєму Telegram Ткаченко розповів, що 10 листопада відбулося чергове засідання Ради оборони області. За підсумками зустрічі є певні заходи, які наразі погоджує штаб Ради оборони.

Зокрема, доручено на рівні районів та громад опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування.

"Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям. Також, що є побічною метою, це створює основу для більш відповідального ставлення до використання електроенергії. Всі розуміють, які виклики постали перед енергосистемою в цей час", — йдеться у повідомленні.

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Ще одним питанням стала робота складових підсистеми територіальної оборони в області.

"Добровольчі формування та відповідні підрозділи, залучені до несення служби та виконання заходів, повинні працювати злагоджено та дисципліновано. Перед зимою силовий та оборонний блок області над цим питанням також працюють", — пише Ткаченко.

Резюмуючи він додав, що засідання було присвячено й іншим, менш публічним аспектам функціонування області в комах воєнних ризиків та постійних атак.

Новина доповнюється

Київська область війна в Україні відключення світла світло Тимур Ткаченко
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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