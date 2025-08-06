Предприниматели и налоговики Киева встретились с представителями власти

Представители КГВА на встрече со столичными предпринимателями. Фото: Тимур Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил важность прозрачного диалога между государственными органами и предпринимателями. Он поблагодарил предпринимателей за их стойкость, ответственность и добросовестную уплату налогов в условиях войны.

Об этом Тимур Ткаченко заявил после участия в совместной встрече представителей Государственной налоговой службы Украины, киевских налоговиков и столичного бизнес-сообщества.

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"Для меня культура открытого диалога — принципиально лучший способ достичь результата, от которого выиграют все. А главное, что так выиграет Украина и киевляне", — сказал Ткаченко.

По словам Ткаченко, бюджет Киева — это не абстракция, а реальные средства налогоплательщиков, которые используются для обеспечения безопасности, поддержки критической инфраструктуры и создания достойных условий жизни в столице.

Отдельно он обратил внимание на важную роль налоговиков.

"И очень важно, чтобы каждый понимал, как эти средства используются. Мы работаем над тем, чтобы эти ресурсы направлялись прежде всего на нашу с вами безопасность, поддержку критической инфраструктуры и создание комфортных условий для жизни в городе", — отметил начальник КГВА.

Напомним, недавно председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE объяснил, как будет работать мораторий на проверки для предпринимателей.

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