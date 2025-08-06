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Головна Київ Ткаченко зустрівся з підприємцями та податківцями столиці

Ткаченко зустрівся з підприємцями та податківцями столиці

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 14:54
Підприємці та податківці Києва зустрілися з представниками влади
Представники КМВА на зустрічі зі столичними підприємцями. Фото: Тимур Ткаченко

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив на важливості прозорого діалогу між державними органами та підприємцями. Він подякував підприємцям за їхню стійкість, відповідальність та сумлінну сплату податків в умовах війни.

Про це Тимур Ткаченко заявив після участі у спільній зустрічі представників Державної податкової служби України, київських податківців та столичної бізнес-спільноти.

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"Для мене культура відкритого діалогу — принципово найкращий спосіб досягти результату, від якого виграють всі. А головне, що так виграє Україна та кияни", — сказав Ткаченко.

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За словами Ткаченка, бюджет Києва — це не абстракція, а реальні кошти платників податків, які використовуються для забезпечення безпеки, підтримки критичної інфраструктури та створення гідних умов життя у столиці.

Окремо він звернув увагу на важливу роль податківців.

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"І надзвичайно важливо, щоби кожен розумів, як ці кошти використовуються. Ми працюємо над тим, щоби ці ресурси спрямовувалися передусім на нашу з вами безпеку, підтримку критичної інфраструктури та створення комфортних умов для життя в місті", — зауважив начальник КМВА. 

Нагадаємо, нещодавно голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки для підприємців. 

Також читайте, хто з підприємців буде змушений заплатити 15% від доходу в казну держави, попри групу ФОП. 

Київ бізнес підприємства підприємці Тимур Ткаченко КМВА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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