Підприємці та податківці Києва зустрілися з представниками влади

Представники КМВА на зустрічі зі столичними підприємцями. Фото: Тимур Ткаченко

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив на важливості прозорого діалогу між державними органами та підприємцями. Він подякував підприємцям за їхню стійкість, відповідальність та сумлінну сплату податків в умовах війни.

Про це Тимур Ткаченко заявив після участі у спільній зустрічі представників Державної податкової служби України, київських податківців та столичної бізнес-спільноти.

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"Для мене культура відкритого діалогу — принципово найкращий спосіб досягти результату, від якого виграють всі. А головне, що так виграє Україна та кияни", — сказав Ткаченко.

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За словами Ткаченка, бюджет Києва — це не абстракція, а реальні кошти платників податків, які використовуються для забезпечення безпеки, підтримки критичної інфраструктури та створення гідних умов життя у столиці.

Окремо він звернув увагу на важливу роль податківців.

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"І надзвичайно важливо, щоби кожен розумів, як ці кошти використовуються. Ми працюємо над тим, щоби ці ресурси спрямовувалися передусім на нашу з вами безпеку, підтримку критичної інфраструктури та створення комфортних умов для життя в місті", — зауважив начальник КМВА.

Нагадаємо, нещодавно голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки для підприємців.

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