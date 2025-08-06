Підприємці та податківці Києва зустрілися з представниками влади

Ткаченко зустрівся з підприємцями та податківцями столиці
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив на важливості прозорого діалогу між державними органами та підприємцями. Він подякував підприємцям за їхню стійкість, відповідальність та сумлінну сплату податків в умовах війни.
Про це Тимур Ткаченко заявив після участі у спільній зустрічі представників Державної податкової служби України, київських податківців та столичної бізнес-спільноти.
Тимур Ткаченко пояснив, чому відкритий діалог з підприємцями необхідний
"Для мене культура відкритого діалогу — принципово найкращий спосіб досягти результату, від якого виграють всі. А головне, що так виграє Україна та кияни", — сказав Ткаченко.
За словами Ткаченка, бюджет Києва — це не абстракція, а реальні кошти платників податків, які використовуються для забезпечення безпеки, підтримки критичної інфраструктури та створення гідних умов життя у столиці.
Окремо він звернув увагу на важливу роль податківців.
"І надзвичайно важливо, щоби кожен розумів, як ці кошти використовуються. Ми працюємо над тим, щоби ці ресурси спрямовувалися передусім на нашу з вами безпеку, підтримку критичної інфраструктури та створення комфортних умов для життя в місті", — зауважив начальник КМВА.
Нагадаємо, нещодавно голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки для підприємців.
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