Рейтинг школ Киева по результатам НМТ 2024 года

Класс поднимает руки. Фото: lehrer-news.de

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Как бы нам этого ни хотелось, качество подготовки учеников не может быть одинаковым во всех образовательных учреждениях. Всегда будут школы, в которых образовательный процесс проходит несколько лучше, чем у других. В 2024 году национальный мультипредметный тест сдавали учащиеся из 452 школ или общеобразовательных учебных заведений Киева. По его результатам и стало известно, где в столице лучше всего учат.

Новини.LIVE рассказывают о 10 школах Киева, ученики которых лучше всего сдавали национальный мультипредметный тест.

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Ресурс "Освіта.ua" составил рейтинг школ Киева, по результатам национального мультипредметного теста, который сдавали выпускники в этом году.

Как и год назад, из-за войны, вместо внешнего независимого оценивания проводился мультитест, включающий задачи по украинскому языку, математике, истории и избранному предмету.

НМТ проходил в форме компьютерного теста, состоявшего исключительно из задач с закрытой формой ответа. Из-за постоянной угрозы воздушных ударов процесс сдачи теста проходил в сложных условиях и сессии НМТ неоднократно прерывались воздушными тревогами.

Рейтинг киевских школ был составлен на основе среднего балла, полученного выпускниками по всем предметам НМТ, с учетом общего количества сданных тестов в каждом учебном заведении.

ТОП-10 лучших школ Киева

ТОП-10 самых лучших школ Киева. Инфографика: Новини.LIVE

"Международный лицей "Глобус"

"Международный лицей "Глобус" — лицензированная общеобразовательная школа, где учатся дети с 1 до 11 класса. Учебное заведение входит в тройку лучших частных школ Киева, участвует в проекте Cambridge English Schools и имеет статус центра подготовки к международным экзаменам по английскому языку. В образовательный процесс интегрирована Кембриджская международная программа и государственные стандарты образования Украины.

Школа располагает современными аудиториями, спортивными залами, бассейнами, теннисными кортами, столовой, спальными комнатами, музыкальным классом, мастерскими, а также актовыми, хореографическими залами и кабинетами отдыха.

Стоимость обучения:

1–4 класс: от 252 900 грн до 275 400 грн.

5–8 класс: от 252 900 грн до 275 400 грн

9-11 класс: от 270 270 грн до 289 980 грн

Глобус Кембридж: от 291 600 грн до 316 710 грн

"Международный лицей "Глобус". Фото: village.com.ua

Технический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт"

Лицей основан в 1993 году Киевским политехническим институтом и Государственной администрацией Железнодорожного района Киева.

Учебный процесс включает в себя изучение английского и немецкого языков, а также углубленное освоение предметов. Лицей поддерживает связи с высшими учебными заведениями, включая Национальный технический университет "КПИ", Университет им. Т.Г. Шевченко и Центральный институт последипломного педагогического образования.

Как отмечается на сайте учебного заведения, ежегодно более 300 учащихся становятся призерами олимпиад разного уровня, а около 80 занимаются научной работой в рамках Малой академии наук. Дополнительно лицей организованы математические, физические, исторические кружки, спортивная секция и творческие объединения.

Технический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт"

Технический лицей Национального технического университета "Киевский политехнический институт". Фото: tl-kpi.kyiv.ua

"Центр образования "Оптима"

"Оптима" — первая лицензированная дистанционная школа в Украине, которая предлагает обучение для учащихся 1-11 классов. Школа предоставляет своим учащимся все необходимые документы и справки, как в государственных учебных заведениях.

Учебные пакеты включают:

авторские учебные материалы;

доступ к образовательной системе круглосуточно;

сопровождение профессиональными учителями и классным руководителем;

государственный документ об образовании;

техническую поддержку;

доступ к платформе Oxford Learn для изучения английского языка;

участие в Speaking Club для развития навыков аудирования и разговорной речи;

коллективную проектную деятельность;

программу Smart Kids для младших классов;

изучение математики на платформе GIOS с онлайн-курсами и интерактивными задачами;

кейс-уроки и курсы по финансовой грамотности.

Стоимость обучения за год:

Ученик + онлайн: от 35550 грн до 39550 грн

Ученик стандарт: от 35550 грн до 39550 грн

Ученик SMART: от 28 440 грн до 31 440 грн

"Центр образования "Оптима". Фото: ratelist.top

Русановский лицей

Русановский лицей — физико-математический учебный центр, расположенный в микрорайоне Русановка Днепровского района Киева. Основанный в 1992 году, лицей специализируется на углубленном изучении физики, математики и смежных наук. Особое внимание уделяется геометрии.

Обучение проходит с 7 по 11 классы на основе шестидневной учебной недели. Приоритет в образовательном процессе отводится работе с одаренными учащимися, для которых предусмотрены спецкурсы, такие как "Развитие пространственного мышления", "Олимпиадная математика" и "Спецразделы математики". Лицей тесно сотрудничает с Киевским политехническим институтом, куда поступает большинство выпускников.

Русановский лицей. Фото: ratelist.top

Политехнический лицей НТУУ "КПИ"

Политехнический лицей НТУУ "КПИ" Киева основан в 1991 году по инициативе ректора Михаила Захаровича Згуровского. Учебное заведение уделяет особое внимание физико-математической подготовке.

Лицей входит в десятку лучших учебных заведений по качеству образования выпускников школ по результатам ВНО. В 2013 году учебное заведение подписало меморандум о сотрудничестве с Кембриджским университетом и стало членом Microsoft IT Academy.

Политехнический лицей НТУУ "КПИ". Фото: ratelist.top

Лицей "Престиж"

Лицей "Престиж" функционирует как экспериментальное учебное заведение, посвященное созданию учебно-инженерной среды. Цель эксперимента — формирование модели, объединяющей углубленное изучение технических и естественных наук (математика, информатика, физика) с иностранными языками, в том числе на английском, через естественное сочетание учебной, внеклассной и внешкольной деятельности.

В лицее установлена пятидневная учебная неделя, с субботой как "Днем развития ребенка". Обучение ведется на украинском языке с углубленным изучением английского и технических дисциплин. Лицей выделяется разнообразием обучающих программ, авторских спецкурсов, факультативов, консультационных центров и кружков.

Лицей "Престиж". Фото: facebook.com

Лицей "Интеллект"

Лицей "Интеллект" расположен в Дарницком районе Киева и является структурным подразделением НТУУ "КПИ". Учеба ведется с углубленным изучением естественных наук и предметов англоязычного и исторического циклов.

На базе лицея и Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И.Сикорского" проводится Всеукраинский эксперимент "Создание модели инновационного учебно-воспитательного объединения "Средняя школа-высшая техническая школа" — как путь к европейским стандартам".

Лицей "Интеллект". Фото: КГГА

Украинский физико-математический лицей КНУ имени Тараса Шевченко

Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — специализированное среднее учебное заведение интернатного типа в Киеве. Профильные дисциплины: физика, математика, информатика, химия, а также астрономия.

Лицей входит в ТОП-10 лучших школ Украины и Киева по разным рейтингам. Учащиеся лицея входят в состав сборных команд Украины для участия в международных олимпиадах по математике, физике, информатике и химии. Среди них около 200 медалистов международных олимпиад по этим предметам.

Лицей оборудован двумя кабинетами компьютерной техники с доступом в интернет, химическими и физическими лабораториями, библиотекой, читальным залом, актовым залом и двумя спортивными залами.

Украинский физико-математический лицей КНУ имени Тараса Шевченко. Фото: facebook.com

Лицей "Доминанта"

Лицей "Доминанта", расположенный в Днепровском районе Киева, является коммунальным учреждением общего среднего образования. Основная деятельность лицея включает в себя дошкольное, начальное, базовое среднее, профильное среднее и внешкольное образование.

Учебное заведение работает по системе полного дня и предлагает спецкурсы, углубляющие знания математической логики, иностранных языков, хореографии, мирового искусства и театральной деятельности.

Лицей "Доминанта". Фото: nvkdominanta.com

Естественно-научный лицей №145

Киевский естественный лицей №145 находится в Печерском районе Киева и обучает учащихся 8-11 классов. Прием в 8-9 классов осуществляется на конкурсной основе.

Профильные дисциплины включают физику, математику, информатику, химию и биологию. Преподавание профильных предметов для 8-11 классов ведется по программам, разработанным учительским коллективом лицея в сотрудничестве с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Лекции и спецкурсы проводятся преподавателями вузов и учеными НАН Украины.

Естественно-научный лицей №145. Фото: wikimedia.org

Напомним, в МОН разъяснили, как будет проходить обучение в школах, если не будет отопления. Если в учебных заведениях возникнет критическая ситуация с отоплением, дети могут временно вернуться к онлайн-обучению.

Также мы писали, что в Украине вводят реформу старшей школы. Уже с 2027 года учащиеся школ будут учиться по 12 лет, а начиная с 9 класса учащиеся будут переходить в профильную и реформированную старшую школу, где будут получать образование уже по выбранной ими специальности.