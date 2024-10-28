Рейтинг шкіл Києва за результатами НМТ 2024 року

Клас підіймає руки. Фото: lehrer-news.de

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Як би нам того не хотілось, якість підготовки учнів не може бути однаковою у всіх освітніх закладах. Завжди будуть школи у яких освітній процес проходить дещо краще, ніж в інших. У 2024 році національний мультипредметний тест складали учні зі 452 шкіл або загальноосвітніх навчальних закладів Києва. За його результатами й стало відомо де в столиці найкраще навчають.

Новини.LIVE розповідають про 10 шкіл Києва, учні яких найкраще складали національний мультипредметний тест.

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Ресурс "Освіта.ua" склав рейтинг шкіл Києва, за результатами національного мультипредметного тесту, який складали випускники цього року.

Як і рік тому, через війну, замість зовнішнього незалежного оцінювання проводився мультитест, що включає завдання з української мови, математики, історії України та обраного предмета.

НМТ проходив у формі комп'ютерного тесту, який складався виключно із завдань із закритою формою відповіді. Через постійну загрозу повітряних ударів процес здачі тесту проходив у складних умовах, і сесії НМТ неодноразово переривалися повітряними тривогами.

Рейтинг київських шкіл було складено на основі середнього балу, отриманого випускниками з усіх предметів НМТ, з урахуванням загальної кількості складених тестів у кожному навчальному закладі.

ТОП-10 найкращих шкіл Києва

ТОП-10 найкращих шкіл Києва. Інфографіка: Новини.LIVE

"Міжнародний ліцей "Глобус"

"Міжнародний ліцей "Глобус" — ліцензована загальноосвітня школа, де навчаються діти з 1 до 11 класу. Навчальний заклад входить до трьох найкращих приватних шкіл Києва, бере участь у проєкті Cambridge English Schools та має статус центру підготовки до міжнародних іспитів з англійської мови. В освітній процес інтегровано Кембриджську міжнародну програму та державні стандарти освіти України.

Школа має у своєму розпорядженні сучасні аудиторії, спортивні зали, басейни, тенісні корти, їдальню, спальні кімнати, музичний клас, майстерні, а також актові, хореографічні зали та кабінети відпочинку.

Вартість навчання:

1–4 клас: від 252 900 грн до 275 400 грн

5–8 клас: від 252 900 грн до 275 400 грн

9-11 клас: від 270 270 грн до 289 980 грн

Глобус Кембридж: від 291 600 грн до 316 710 грн

"Міжнародний ліцей "Глобус". Фото: village.com.ua

Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Ліцей засновано 1993 року Київським політехнічним інститутом та Державною адміністрацією Залізничного району Києва.

Навчальний процес включає вивчення англійської та німецької мов, а також поглиблене освоєння предметів. Ліцей підтримує зв'язки із вищими навчальними закладами, включаючи Національний технічний університет України "КПІ", Університет ім. Т.Г. Шевченка та Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Як зазначається на сайті навчального закладу, щороку понад 300 учнів стають призерами олімпіад різного рівня, а близько 80 займаються науковою роботою у рамках Малої академії наук. Додатково ліцеєм організовані математичні, фізичні, історичні гуртки, спортивна секція та творчі об'єднання.

Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Фото: tl-kpi.kyiv.ua

"Центр освіти "Оптіма"

"Оптіма" — перша ліцензована дистанційна школа в Україні, яка пропонує навчання для учнів 1-11 класів. Школа надає своїм учням усі необхідні документи та довідки, як у державних навчальних закладах.

Навчальні пакети включають:

авторські навчальні матеріали;

доступ до освітньої системи цілодобово;

супровід професійними вчителями та класним керівником;

державний документ про освіту;

технічну підтримку;

доступ до платформи Oxford Learn для вивчення англійської мови;

участь у Speaking Club для розвитку навичок аудіювання та розмовної мови;

колективну проєктну діяльність;

програму Smart Kids для молодших класів;

вивчення математики на платформі GIOS з онлайн-курсами та інтерактивними завданнями;

кейс-уроки та курси з фінансової грамотності.

Вартість навчання за рік:

Учень + онлайн: від 35 550 грн до 39 550 грн

Учень стандарт: від 35 550 грн до 39 550 грн

Учень SMART: від 28 440 грн до 31 440 грн

"Центр освіти "Оптіма". Фото: ratelist.top

Русанівський ліцей

Русанівський ліцей — фізико-математичний навчальний центр, що знаходиться у мікрорайоні Русанівка Дніпровського району Києва. Заснований у 1992 році, ліцей спеціалізується на поглибленому вивченні фізики, математики та суміжних наук. Особлива увага приділяється геометрії.

Навчання відбувається з 7 по 11 класи на основі шестиденного навчального тижня. Пріоритет в освітньому процесі приділяється роботі з обдарованими учнями, для яких передбачені спецкурси, такі як "Розвиток просторового мислення", "Олімпіадна математика" та "Спецрозділи математики". Ліцей тісно співпрацює з Київським політехнічним інститутом, куди надходить більшість випускників.

Русанівський ліцей. Фото: ratelist.top

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ"

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" Києва, заснований у 1991 році з ініціативи ректора Михайла Захаровича Згуровського. Навчальний заклад приділяє особливу увагу фізико-математичній підготовці.

Ліцей входить до десятки кращих навчальних закладів за якістю освіти випускників шкіл за результатами ЗНО. У 2013 році навчальний заклад підписав меморандум про співпрацю з Кембриджським університетом та став членом Microsoft IT Academy.

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ". Фото: ratelist.top

Ліцей "Престиж"

Ліцей "Престиж" функціонує як експериментальний навчальний заклад, присвячений створенню навчально-інженерного середовища. Мета експерименту — формування моделі, яка поєднує поглиблене вивчення технічних та природничих наук (математика, інформатика, фізика) з іноземними мовами, зокрема англійською, через природне поєднання навчальної, позакласної та позашкільної діяльності.

У ліцеї встановлено п'ятиденний навчальний тиждень, із суботою як "Днем розвитку дитини". Навчання ведеться українською з поглибленим вивченням англійської та технічних дисциплін. Ліцей виділяється різноманітністю навчальних програм, авторських спецкурсів, факультативів, консультаційних центрів та гуртків.

Ліцей "Престиж". Фото: facebook.com

Ліцей "Інтелект"

Ліцей "Інтелект" розташований у Дарницькому районі Києва та є структурним підрозділом НТУУ "КПІ". Навчання ведеться з поглибленим вивченням природничих наук та предметів англомовного та історичного циклів.

На базі ліцею та Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського" проводиться Всеукраїнський експеримент "Створення моделі інноваційного навчально-виховного об’єднання "Середня школа-вища технічна школа" — як шлях до європейських стандартів".

Ліцей "Інтелект". Фото: КМДА

Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка

Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка – спеціалізований середній навчальний заклад інтернатного типу у Києві. Профільні дисципліни: фізика, математика, інформатика, хімія, а також астрономія.

Ліцей входить до ТОП-10 найкращих шкіл України та Києва за різними рейтингами. Учні ліцею входять до складу збірних команд України для участі у міжнародних олімпіадах з математики, фізики, інформатики та хімії. Серед них близько 200 медалістів міжнародних олімпіад із цих предметів.

Ліцей обладнаний двома кабінетами комп'ютерної техніки з доступом в інтернет, хімічними та фізичними лабораторіями, бібліотекою, читальним залом, актовим залом та двома спортивними залами.

Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка. Фото: facebook.com

Ліцей "Домінанта"

Ліцей "Домінанта", розташований у Дніпровському районі Києва, є комунальною установою загальної середньої освіти. Основна діяльність ліцею включає дошкільну, початкову, базову середню, профільну середню та позашкільну освіту.

Навчальний заклад працює за системою повного дня та пропонує спецкурси, які поглиблюють знання з математичної логіки, іноземних мов, хореографії, світового мистецтва та театральної діяльності.

Ліцей "Домінанта". Фото: nvkdominanta.com

Природничо-науковий ліцей №145

Київський природничий ліцей № 145 знаходиться у Печерському районі Києва та навчає учнів 8-11 класів. Прийом до 8-9 класів здійснюється на конкурсній основі.

Профільні дисципліни включають фізику, математику, інформатику, хімію та біологію. Викладання профільних предметів для 8-11 класів ведеться за програмами, розробленими вчительським колективом ліцею у співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Лекції та спецкурси проводять викладачі вишів та науковці НАН України.

Природничо-науковий ліцей №145. Фото: wikimedia.org

Нагадаємо, у МОН роз'яснили, як відбуватиметься навчання у школах, якщо не буде опалення. Якщо в навчальних закладах виникне критична ситуація з опаленням, то діти можуть тимчасово повернутися до онлайн-навчання.

Також ми писали, що в Україні запроваджують реформу старшої школи. Вже з 2027 року учні шкіл навчатимуться по 12 років, а починаючи з 9 класу учні переходитимуть до профільної та реформованої старшої школи, де здобуватимуть освіту вже за обраною ними спеціальністю.