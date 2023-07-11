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Топ самых популярных имен новорожденных в Киеве: вы будете удивлены

11 июля 2023 16:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Топ самых популярных имен новорожденных в Киеве: вы будете удивлены
Младенец спит. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сети опубликован список самых популярных имен новорожденных в Киеве. Речь идет о первой половине 2023 года.

Об этом сообщает Telegram-канал " ТыКиев ".

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Самые популярные имена новорожденных

Как сообщает Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции, девочки чаще всего получали имена София, Мария, Соломия, Ева, а мальчики Максим, Марк, Тимофей, Александр, Артем.

Необычные имена

Среди киевлян есть родители, которые выбрали для своих малышей действительно необычные имена. Девичьи – Афина-Пенелопа, Властилина, Октавия, Элуна, Астрид, а у мальчиков – Люцифер, Граф Максим, Симен, Эней.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе родилось 159 маленьких украинцев, среди них три пары близнецов. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики — на свет появилось 83 юных одессита и 76 маленьких одесситок.

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