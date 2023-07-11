Топ найпопулярніших імен новонароджених у Києві: ви будете здивовані

Немовля спить. Фото: google.com

У мережі опублікували список найпопулярніших імен новонароджених у Києві. Йдеться про першу половину 2023 року.

Про це повідомляє Telegram-канал "ТиКиїв".

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Найпопулярніші імена новонароджених

Як повідомляє Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, дівчатка найчастіше отримували імена Софія, Марія, Соломія, Єва, а хлопчики — Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Артем.

Незвичні імена

Серед киян є батьки, які вибрали для своїх малюків справді незвичні імена. Дівочі — Афіна-Пенелопа, Властіліна, Октавія, Елуна, Астрід, а у хлопчиків — Люцифер, Граф Максим, Сімен, Еней.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі народилися 159 маленьких українців, серед них три пари близнюків. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики — на світ з'явилося 83 юних одеситів та 76 маленьких одеситок.