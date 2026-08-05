Цены на топливо в Киеве 5 августа — сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС

АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 5 августа цены на топливо на автозаправочных станциях Киева остаются стабильными. Самое дорогое топливо традиционно предлагают премиальные сети, при этом дефицита бензина или дизельного топлива на столичных АЗС не наблюдается.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Каковы цены на топливо в Киеве 5 августа

На большинстве автозаправочных станций столицы стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза существенно не изменилась. Все АЗС работают в обычном режиме, а очередей у заправочных колонок нет. В то же время водители отмечают, что за последние месяцы расходы на заправку автомобилей существенно выросли, хотя отказываться от поездок большинство из них пока не планирует.

Цены на топливо на АЗС OKKO

Цены на топливо в Киеве на АЗС OKKO 5 августа 2026 года. Фото: Новини.LIVE

На АЗС OKKO водителям предлагают:

бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;

бензин А-95 Евро — 82,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls ДП — 96,90 грн/л;

дизельное топливо ДП Евро — 93,90 грн/л;

автомобильный газ — 43,90 грн/л.

Цены на топливо на АЗС SOCAR

Цены на топливо в Киеве на АЗС SOCAR 5 августа 2026 года. Фото: Новини.LIVE

На автозаправочных станциях SOCAR действуют следующие цены:

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бензин Nano 95 — 88,40 грн/л;

бензин А-95 — 85,40 грн/л;

дизельное топливо Nano Diesel — 95,90 грн/л;

дизельное топливо Diesel Nano Extro — 98,90 грн/л;

автомобильный газ (LPG) — 43,90 грн/л.

Среди проверенных сетей самым дорогим остается Diesel Nano Extro на SOCAR — 98,90 грн за литр. В то же время премиальный дизель Pulls ДП на OKKO стоит 96,90 грн/л.​

В то же время, аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко заявил, что цены на бензин и дизель в Украине могут снизиться уже в ближайшее время, если нынешняя ситуация на европейском топливном рынке сохранится еще несколько дней.

"Если бы такая рыночная ситуация в Европе была еще три дня, то мы бы самый дорогой дизель видели по 83 гривны за литр, а бензин - около 77-80 гривен за литр."

По словам эксперта, текущая динамика на европейском рынке создает предпосылки для удешевления горючего в Украине уже в ближайшую неделю.​

Как сообщали Новини.LIVE, 5 августа патрульная полиция Киевской области ввела временные ограничения на движение тяжеловесного грузового транспорта из-за жаркой погоды. Тепловой режим начал действовать с 12:00 на основных автомобильных дорогах региона, чтобы предотвратить разрушение и деформацию асфальтобетонного покрытия.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве идет подготовка к новому отопительному сезону и выполнение Плана устойчивости столицы. По данным городских властей, в настоящее время завершено около двух третей работ по восстановлению поврежденных энергетических объектов, а на первоочередные мероприятия уже направили более 10 млрд гривен.