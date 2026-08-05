Подготовка Киева к зиме 2026 года: Кличко сообщил о готовности энергообъектов и о Плане устойчивости

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Киев продолжает подготовку к новому отопительному сезону и реализацию Плана устойчивости столицы. На данный момент выполнено около двух третей работ по восстановлению поврежденных энергообъектов. Также город уже накопил более 10 млрд грн на реализацию первоочередных мер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Подготовка к отопительному сезону

По словам Кличко, одной из главных задач остается восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак. На сегодняшний день уровень выполнения этих работ составляет 65%, а завершить необходимый объем планируют до начала отопительного сезона.

В частности, продолжаются работы по инженерно-технической защите энергетических объектов. Из 42 элементов город самостоятельно выполняет работы на 16, тогда как еще 26 находятся в зоне ответственности Агентства восстановления.

Киев увеличивает резервные мощности

Параллельно Киев наращивает количество мобильных котельных и генераторов. По поручению правительства столица уже получает 12 мобильных котельных и 10 мощных генераторов.

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Кроме того, город расширяет сеть пунктов обогрева, а также подготовил отдельный план помощи маломобильным жителям на случай чрезвычайных ситуаций.

Энергоустойчивость домов и больниц

По словам мэра, на ремонт электрооборудования в жилых домах Киев выделил 800 млн грн, тогда как ДТЭК модернизирует внешние сети и подстанции на 120 объектах.

Также в столице уже более двух тысяч многоквартирных домов реализовали меры по обеспечению энергоустойчивости в рамках городских программ, на которые предусмотрено почти 500 млн грн.

Особое внимание уделяется бесперебойному функционированию 21 опорной больницы и других социальных учреждений, которые должны работать даже в случае критических ситуаций.

Когенерация и резервное энергоснабжение

Кличко сообщил, что до конца года город планирует обеспечить 200 МВт мощностей когенерации. В настоящее время в общую энергосистему уже подается 57,6 МВт электроэнергии.

Кроме того, Киев самостоятельно создает резервные источники питания для систем водоснабжения. Из запланированных 40 МВт уже введены в эксплуатацию три дизельные электростанции общей мощностью 16,7 МВт, а завершить все работы планируется до конца года.

По словам мэра, наиболее сложным направлением остается создание системы резервного теплоснабжения. Для этого город уже заключил контракты на поставку оборудования и приступил к работам на объектах общей мощностью более 1000 МВт, в то время как Агентство восстановления продолжает работу над объектами мощностью 564 МВт.

Как писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну до наступления зимы и работает над реализацией соответствующего плана. По его словам, главный акцент делается на усилении санкционного давления на Россию, укреплении обороноспособности и координации с международными партнерами. Зеленский подчеркнул, что достичь справедливого мира возможно только при условии совместных действий союзников.

Также депутат Киевсовета заявил, что столица выполнила лишь около 6% мероприятий, предусмотренных Планом устойчивости, несмотря на наличие необходимого финансирования. По его мнению, медленная реализация проектов может негативно повлиять на готовность города к возможным вызовам, в частности во время отопительного сезона. Он призвал городские власти ускорить выполнение запланированных работ.