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Главная Киев Торговля оружием по почте: в Киеве задержали 40-летнего торговца

Торговля оружием по почте: в Киеве задержали 40-летнего торговца

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 14:01
Торговля оружием по почте: в Киеве задержали 40-летнего торговца
Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве оперативники раскрыли схему подпольной торговли модернизированным оружием на сумму около 200 тысяч гривен. Ее организовал 40-летний житель Оболони, который маскировал продажу под чужие анкетные данные при отправке по почте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Нацполиции Украины.

В Киеве раскрыли нелегальную продажу оружия

На время проведения досудебного расследования суд назначил круглосуточный домашний арест 40-летнему жителю столицы, которого разоблачили в нелегальном сбыте огнестрельного оружия и его элементов. Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры уже официально объявили фигуранту подозрение в незаконном обращении с оружием по первой части статьи 263 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские вышли на злоумышленника после получения оперативной информации о том, что один из жителей Оболонского района занимается подпольной торговлей опасными предметами. В настоящее время правоохранительные органы подробно выясняют источники происхождения всего изъятого товара. Если вину киевлянина докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как выяснило следствие, для реализации своей преступной схемы мужчина создал специализированный аккаунт в одной из социальных сетей. Там он регулярно публиковал объявления и предложения о продаже имеющегося у него оружия. Как только потенциальный покупатель перечислял деньги, фигурант упаковывал заказ и отправлял его клиенту через отделение почтовой связи. Чтобы избежать задержания и скрыть свою деятельность от правоохранителей, киевлянин действовал конспиративно, и при оформлении почтовых посылок он систематически указывал персональные и анкетные данные совершенно посторонних лиц.

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Следователям удалось зафиксировать и задокументировать два отдельных эпизода продажи конструктивных элементов переделанного огнестрельного оружия. Дельц успел заработать на этом почти 200 000 гривен. Дальнейшие процессуальные действия и сбор доказательной базы в уголовном производстве в настоящее время продолжаются.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве силовики заблокировали канал нелегальной миграции и уклонения от военной службы. Местная его сожительница зарабатывала на создании фейковых документов о якобы рождении детей за границей, что давало мужчинам возможность претендовать на отсрочку и статус многодетных для выезда из Украины.

Также выяснились новые детали о смертельном ДТП 5 июня с участием Mercedes-Benz, в котором погибли четыре человека. По словам адвоката Надежды Чухраевой, которая защищает интересы семьи погибшего ребенка, скорость машины-убийцы достигала 150 км/ч.

Киев оружие полиция
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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