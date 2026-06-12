Торгівля зброєю поштою: у Києві викрили 40-річного ділка

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція України

У Києві оперативники викрили схему підпільної торгівлі модернізованою зброєю на суму близько 200 тисяч гривень. Її організував 40-річний житель Оболоні, який маскував продаж під чужі анкетні дані на пошті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Нацполіції України.

У Києві викрили нелегальний продаж зброї

На час проведення досудового розслідування суд призначив цілодобовий домашній арешт 40-річному жителю столиці, якого викрили на нелегальному збуті вогнепальної зброї та її елементів. Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури вже офіційно оголосили фігуранту підозру в незаконному поводженні зі зброєю за першою частиною статті 263 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вийшли на зловмисника після отримання оперативної інформації про те, що один із мешканців Оболонського району займається підпільною торгівлею небезпечними предметами. Наразі правоохоронні органи детально з'ясовують джерела походження походження всього вилученого товару. Якщо провину киянина доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Як з'ясувало слідство, для реалізації своєї кримінальної схеми чоловік створив спеціалізований акаунт в одній із соціальних мереж. Там він регулярно публікував оголошення та пропозиції щодо продажу наявної в нього зброї. Щойно потенційний покупець перераховував гроші, фігурант пакував замовлення і відправляв його клієнту через відділення поштового зв'язку. Аби уникнути затримання та приховати свою діяльність від правоохоронців, киянин діяв законспіровано, і під час оформлення поштових посилок він систематично вказував персональні та анкетні дані абсолютно сторонніх осіб.

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Слідчим вдалося зафіксувати та задокументувати два окремі епізоди продажу конструктивних елементів переробленої вогнепальної зброї. Ділок встиг заробити на цьому майже 200 000 гривень. Подальші процесуальні дії та збір доказової бази у кримінальному провадженні наразі тривають.

Новини.LIVE інформували, що в Києві силовики заблокували канал нелегальної міграції та ухилення від військової служби. Місцевий його співмешканка заробляли на створенні фейкових документів про нібито народження дітей за кордоном, що давало чоловікам змогу претендувати на відстрочку та статус багатодітних для виїзду з України.

Також з'ясувалися нові деталі про смертельну ДТП 5 червня за участю Mercedes-Benz, у якій загинули чотири людини. За словами адвокатки Надії Чухраєвої, яка захищає інтереси родини загиблої дитини, швидкість машини-вбивці сягала 150 км/год.