В Киеве задержали большую группу наркодилеров: фото, видео

Правоохранители провели 42 обыска в рамках расследования

В Киеве оперативники задержали крупнейшую организованную преступную группу и изъяли у них кокаин, стоимость которого оценивается в 4 млн. гривен. В рамках масштабной спецоперации задержаны 14 участников наркогруппировки.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

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При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева в ходе многоэтапной спецоперации пресечена деятельность вооруженной преступной наркогруппировки, в состав которой входило 14 человек (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).

Согласно материалам следствия, участники группировки наладили каналы поставок и сбыта кокаина на территории столицы. Клиентов находили через знакомых, в ночных клубах, через социальные сети.

"Создал преступную организацию уроженец Херсонской области, 1985 года рождения. Группировка характеризовалась четким распределением ролей между участниками. В ходе документирования их деятельности правоохранители провели 12 оперативных закупок", — говорится в сообщении.

По результатам следственных действий 14 участников группы, в том числе две женщины, были задержаны. Среди задержанных: организатор и его заместитель, администратор заказов, руководители групп курьеров, сбытчики и водители.

В ходе 42 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, правоохранители изъяли 0,5 кг кокаина, стоимость которого составляет около 4 млн гривен.

"Также изъяты средства для фасовки и взвешивания наркотических средств, мобильные телефоны, банковские карты, флеш накопители, черновые записи, ноутбуки, денежные средства в сумме 54 тыс. долл. США, 3 тыс. евро, 160 тыс. грн, предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы, кастет, ножи, разрешения на травматическое оружие, а также разрешение на движение транспортного средства во время действия комендантского часа", — отмечается в сообщении.

Кроме того, изъяты 10 автомобилей, которыми пользовались участники группы.

Организатор и участники преступной группы уведомлены о подозрении и избраны меры пресечения. 12 из них взяты под стражу.

"В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и назначение экспертных исследований", — добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что полиция Броварского района Киевской области обнаружила целую группу граждан, незаконно сбывавших психотропные и наркотические вещества. Для своего бизнеса они использовали Telegram-канал.

Также недавно СБУ разоблачила и нейтрализовала крупную преступную группировку, занимавшуюся распространением наркотиков и психотропных веществ на территории Полтавской области.

Добавим, что в декабре в Киеве к пяти годам лишения свободы приговорили известного наркодилера, сбывавшего кокаин в ночных клубах столицы.