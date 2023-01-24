У Києві затримали велику групу наркодилерів: фото, відео

Правоохоронці провели 42 обшуки в рамках розслідування

У Києві оперативники затримали найбільшу організовану злочинну групу і вилучили у них кокаїн, вартість якого оцінюють у 4 млн гривень. В рамках масштабної спецоперації затримано 14 учасників наркоугруповання.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва у ході багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, до складу якого входило 14 осіб (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, учасники угруповання налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території столиці. Клієнтів знаходили через знайомих, у нічних клубах, через соціальні мережі.

"Створив злочинну організацію уродженець Херсонської області, 1985 року народження. Угруповання характеризувалося чітким розподілом ролей між учасниками. У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели 12 оперативних закупок", — йдеться у повідомленні.

За результатами слідчих дій 14 учасників групи, у тому числі двоє жінок, були затримані. Серед затриманих: організатор та його "заступник", адміністратор замовлень, керівники груп кур’єрів, збувачі та водії.

Під час 42 обшуків, проведених за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях, правоохоронці вилучили 0,5 кг кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн гривень.

"Також вилучено засоби для фасування та зважування наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, флеш накопичувачі, чорнові записи, ноутбуки, грошові кошти у сумі 54 тис. дол. США, 3 тис. євро, 160 тис. грн, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, кастет, ножі, дозволи на травматичну зброю, а також дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години", — зазначається у повідомленні.

Крім того, вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи.

Організатору та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. 12 з них — взято під варту.

"На теперішній час слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та призначення експертних досліджень", — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліція Броварського району Київської області виявила цілу групу громадян, які незаконно збували психотропні та наркотичні речовини. Для свого бізнесу вони використовували Telegram-канал.

Також нещодавно СБУ викрила і нейтралізувала велике злочинне угруповання, яке займалося розповсюдженням наркотиків та психотропних речовин на території Полтавської області.

Додамо, що у грудні у Києві до п’яти років позбавлення волі засудили відомого наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах столиці.