Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Харків Одеса
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookies

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow "Товару" на 4 млн грн: у Києві затримали велику групу наркодилерів arrow

"Товару" на 4 млн грн: у Києві затримали велику групу наркодилерів

24 січня 2023 17:39
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Києві затримали велику групу наркодилерів: фото, відео
Правоохоронці провели 42 обшуки в рамках розслідування
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Києві оперативники затримали найбільшу організовану злочинну групу і вилучили у них кокаїн, вартість якого оцінюють у 4 млн гривень. В рамках масштабної спецоперації затримано 14 учасників наркоугруповання. 

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури

Читайте також:

Деталі 

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва у ході багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, до складу якого входило 14 осіб (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, учасники угруповання налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території столиці. Клієнтів знаходили через знайомих, у нічних клубах, через соціальні мережі.

"Створив злочинну організацію уродженець Херсонської області, 1985 року народження. Угруповання характеризувалося чітким розподілом ролей між учасниками. У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели 12 оперативних закупок", — йдеться у повідомленні. 

За результатами слідчих дій 14 учасників групи, у тому числі двоє жінок, були затримані. Серед затриманих: організатор та його "заступник", адміністратор замовлень, керівники груп кур’єрів, збувачі та водії.

Затримання Київ наркодилери

Під час 42 обшуків, проведених за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях, правоохоронці вилучили 0,5 кг кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн гривень.

"Також вилучено засоби для фасування та зважування наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, флеш накопичувачі, чорнові записи, ноутбуки, грошові кошти у сумі 54 тис. дол. США, 3 тис. євро, 160 тис. грн, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, кастет, ножі, дозволи на травматичну зброю, а також дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години", — зазначається у повідомленні. 

Крім того, вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи.

Організатору та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. 12 з них — взято під варту.

"На теперішній час слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та призначення експертних досліджень", — додали у прокуратурі. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поліція Броварського району Київської області виявила цілу групу громадян, які незаконно збували психотропні та наркотичні речовини. Для свого бізнесу вони використовували Telegram-канал.

Також нещодавно СБУ викрила і нейтралізувала велике злочинне угруповання, яке займалося розповсюдженням наркотиків та психотропних речовин на території Полтавської області.

Додамо, що у грудні у Києві до п’яти років позбавлення волі засудили відомого наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах столиці.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:35 Завбільшки з Лондон: в Антарктиці відколовся гігантський айсберг

18:35 Військовий облік українців за кордоном: чи можуть вручити повістку

18:31 Північнокорейські хакери вкрали криптовалюти на 100 млн доларів, — ФБР

18:31 В УЄФА ухвалили нове рішення щодо російських клубів: що відомо

Ексклюзив

18:19 Селезньов озвучив три причини скандалу навколо закупівель продуктів для ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:11 Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових

18:11 США можуть оголосити про передачу Україні танків Abrams, — WSJ

Новина з фото

18:10 В Бердянську підірвали авто відомої колаборантки: що відомо

18:05 На Одещині поліцейські виявили наркотики на 11 мільйонів гривень

18:01 У збірної Польщі з'явився новий головний тренер: це всесвітньо відомий фахівець

Ексклюзив

18:11 Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових

Новина з відео

17:39 "Товару" на 4 млн грн: у Києві затримали велику групу наркодилерів

Новина з відео

17:11 До України з неоголошеним візитом прибув президент Фінляндії

Новина з відео

15:21 В Україну може повернутися уряд іноземців: Руслан Бортнік розповів, як це вплине на економіку

Ексклюзив

13:45 Рятують життя: одеські комунальники почали акцію зі здачі крові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:46 Питання надання літаків для України зсунулося з мертвої точки, — МЗС

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 24 січня: Левам — побути наодинці, Дівам — подумати про майбутнє

Новина з відео

23:21 Їздити за кордон із недержавною метою посадовцям більше не вдасться, — Зеленський

Новина з відео

21:19 Зеленський закликав американський бізнес взяти участь у відновленні України

Новина з відео

20:42 У Держприкордонслужбі показали, як зараз виглядає Бахмут

Ексклюзив

18:11 Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових

Ексклюзив

17:30 Яйця Міноборони: що може стояти за черговим навколовійськовим скандалом

14:29 Велика чистка: хто з посадовців втратив посади 24 січня

Ексклюзив

13:45 Рятують життя: одеські комунальники почали акцію зі здачі крові

12:00 Звільнення Кирила Тимошенка: гроші, скандали, бекграунд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Роботи-вбивці і штучний інтелект: якою буде зброя майбутнього

Ексклюзив

19:00 Справа німецьких "Леопардів": чому не справдилися очікування

Ексклюзив

17:48 Зеленський буде безжальним: Новини.LIVE дізналися про перестановки в уряді та в ОП

Новина з фото

16:46 "Миски на вулиці замерзають": як коти та собаки з притулку "Сіріус" переживають воєнну зиму

08:00 Що чекає на компанію Tesla у 2023-му і чому Маску, можливо, час піти

Актуальне по темі

None 24 Січень 16:05

Військовий облік українців за кордоном: чи можуть вручити повістку

None 24 Січень 18:31

Північнокорейські хакери вкрали криптовалюти на 100 млн доларів, — ФБР

None 24 Січень 18:30

В УЄФА ухвалили нове рішення щодо російських клубів: що відомо

None 24 Січень 17:39

Селезньов озвучив три причини скандалу навколо закупівель продуктів для ЗСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB