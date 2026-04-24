Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трагедия ЧАЭС: как переселяли жителей села Корогод в 1986 году

Трагедия ЧАЭС: как переселяли жителей села Корогод в 1986 году

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 08:14
Трагедия ЧАЭС: как переселяли жителей села Корогод в 1986 году
Эвакуация людей после аварии на ЧАЭС. Фото: архивное

Массовое переселение жителей Чернобыльщины в 1986 году стало для тысяч людей не только потерей домов, но и тяжелым экзаменом на сосуществование, где из-за нехватки жилой площади чужие семьи вынуждены были мириться с привычками друг друга под одной крышей. Бывшая руководительница села Корогод Валентина Боярская рассказала о нюансах эвакуации 1986 года: как тысячи людей покидали родные дома.

Об этом она рассказала журналистке "КИЕВ24", передает Новини.LIVE.

С какими трудностями столкнулись переселенцы из Чернобыльской зоны

Авария на Чернобыльской АЭС — это крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года. Взрыв на четвертом энергоблоке станции привел к выбросу огромного количества радиоактивных веществ в окружающую среду.

Основной причиной массового переселения стал критический уровень радиационного загрязнения территорий вокруг станции. Чтобы спасти жизнь и здоровье населения от смертоносного воздействия радиации, советская власть была вынуждена эвакуировать сотни тысяч людей, создав так называемую 30-километровую зону отчуждения.

Валентина Боярская. Фото: кадр из видео

В 1986 году более двух тысяч жителей села Корогод навсегда покинули свои дома из-за катастрофы на ЧАЭС. Сегодня свидетелей тех событий на местах расселения осталось единицы. По словам Валентины Боярской, которая тогда возглавляла сельский совет Корогода, большинство односельчан уже отошли в мир иной, а в их новых домах теперь живут или дети-наследники, или совсем чужие люди, которые выкупили недвижимость.

Сама же Валентина, хоть и не была коренной жительницей Корогода, до сих пор видит во сне родительский дом, где родилась, а о доме, который они с мужем едва успели достроить перед самой аварией, вспоминает с особой болью.

Процесс обустройства на новом месте был непростым из-за жестких лимитов жилой площади. На каждого человека советская власть выделяла лишь 12,5 квадратных метров, поэтому приходилось селиться нескольким хозяевам в одном доме. Как вспоминает Боярская, убедить людей, которые всю жизнь имели собственный уклад, жить вместе было почти невозможно. Бытовые конфликты возникали мгновенно и часто формируемые списки на поселение разрывались из-за взаимных претензий.

Причиной для разрыва договоренностей могли стать мелочи: кто-то воспользовался чужой ложкой или взял не свою кастрюлю для приготовления пищи. Она уговаривала людей потерпеть и помириться, обещая, что это лишь временные трудности, пока не достроят новую улицу для расселения.

Новини.LIVE писали о том, как в Чернобыльской зоне отчуждения живут звери без вмешательства человека. За 40-летнее отсутствие людей там появились редкие виды животных.

Также ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал, как советская власть пренебрегала защитой от радиации для работников. Он вспомнил, что происходило с его здоровьем.

эвакуация Чернобыль ЧАЭС Чернобыльская зона
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации