Трагедия ЧАЭС: как переселяли жителей села Корогод в 1986 году

Эвакуация людей после аварии на ЧАЭС. Фото: архивное

Массовое переселение жителей Чернобыльщины в 1986 году стало для тысяч людей не только потерей домов, но и тяжелым экзаменом на сосуществование, где из-за нехватки жилой площади чужие семьи вынуждены были мириться с привычками друг друга под одной крышей. Бывшая руководительница села Корогод Валентина Боярская рассказала о нюансах эвакуации 1986 года: как тысячи людей покидали родные дома.

С какими трудностями столкнулись переселенцы из Чернобыльской зоны

Авария на Чернобыльской АЭС — это крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года. Взрыв на четвертом энергоблоке станции привел к выбросу огромного количества радиоактивных веществ в окружающую среду.

Основной причиной массового переселения стал критический уровень радиационного загрязнения территорий вокруг станции. Чтобы спасти жизнь и здоровье населения от смертоносного воздействия радиации, советская власть была вынуждена эвакуировать сотни тысяч людей, создав так называемую 30-километровую зону отчуждения.

Валентина Боярская. Фото: кадр из видео

В 1986 году более двух тысяч жителей села Корогод навсегда покинули свои дома из-за катастрофы на ЧАЭС. Сегодня свидетелей тех событий на местах расселения осталось единицы. По словам Валентины Боярской, которая тогда возглавляла сельский совет Корогода, большинство односельчан уже отошли в мир иной, а в их новых домах теперь живут или дети-наследники, или совсем чужие люди, которые выкупили недвижимость.

Читайте также:

Сама же Валентина, хоть и не была коренной жительницей Корогода, до сих пор видит во сне родительский дом, где родилась, а о доме, который они с мужем едва успели достроить перед самой аварией, вспоминает с особой болью.

Процесс обустройства на новом месте был непростым из-за жестких лимитов жилой площади. На каждого человека советская власть выделяла лишь 12,5 квадратных метров, поэтому приходилось селиться нескольким хозяевам в одном доме. Как вспоминает Боярская, убедить людей, которые всю жизнь имели собственный уклад, жить вместе было почти невозможно. Бытовые конфликты возникали мгновенно и часто формируемые списки на поселение разрывались из-за взаимных претензий.

Причиной для разрыва договоренностей могли стать мелочи: кто-то воспользовался чужой ложкой или взял не свою кастрюлю для приготовления пищи. Она уговаривала людей потерпеть и помириться, обещая, что это лишь временные трудности, пока не достроят новую улицу для расселения.

Новини.LIVE писали о том, как в Чернобыльской зоне отчуждения живут звери без вмешательства человека. За 40-летнее отсутствие людей там появились редкие виды животных.

Также ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал, как советская власть пренебрегала защитой от радиации для работников. Он вспомнил, что происходило с его здоровьем.