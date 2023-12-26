Транслировали российские телеканалы для распространения пропаганды — в Киеве разоблачили провайдера

Просмотр телеканалов. Фото: depositphotos

В Киеве разоблачили владельцев предприятия-провайдера, транслировавшего российские телеканалы. Целью этого было распространение антиукраинских настроений среди населения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, подозреваемые — сын и мать из Кадиевки в Луганской области. Они владельцы ООО, которое осуществляет деятельность в сфере телевизионного вещания.

Владельцы предприятия, которым объявили подозрение. Фото: Офис Генпрокурора

Еще до захвата отдельных территорий Луганской области провайдер стал транслировать российские пропагандистские телеканалы с целью распространения антиукраинских настроений среди населения.

Еще весной 2015 года владельцы перерегистрировали общество в органах оккупационных властей и получили свидетельство от "ЛНР", а впоследствии зарегистрировали предприятие по российскому законодательству.

"Мужчина, выехавший в Киев, дистанционно отдавал приказы матери относительно дальнейших действий и получал средства от их противоправной деятельности", — уточняют правоохранители.

Вдобавок, он предоставил разрешение оккупантам пользоваться данными абонентов провайдера в обмен на беспрепятственное "ведение бизнеса".

Во время обысков по его месту жительства в Киеве обнаружено более 7,5 млн. грн — на эти средства наложен арест.

Матери и сыну сообщили о подозрении. Поскольку женщина находится на оккупированной территории, ей было объявлено подозрение заочно.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, что в Харькове ликвидировали еще одну мошенническую схему, участники которой выманивали деньги у семей украинских защитников. В частности, военные и полиция разоблачили местного жителя, который выманивал 10 тыс. дол из супруги погибшего воина ВСУ.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.