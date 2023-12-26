Транслювали російські телеканали для поширення пропаганди — у Києві викрили провайдера

Перегляд телеканалів. Фото: depositphotos

У Києві викрили власників підприємства-провайдера, яке транслювало російські телеканали. Метою цього було поширення антиукраїнських настроїв серед населення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Читайте також:

Транслювали російські телеканали

За даними слідства, підозрювані — син та мати з Кадіївки на Луганщині. Вони є власниками ТОВ, яке здійснює діяльність у сфері телевізійного мовлення.

Власники підприємства, яким оголосили підозру. Фото: Офіс Генпрокурора

Ще до захоплення окремих територій Луганської області провайдер почав транслювати російські пропагандистські телеканали з метою поширення антиукраїнських настроїв серед населення.

Так, ще навесні 2015 року власники перереєстрували товариство в органах окупаційної влади та отримали свідоцтво від "ЛНР", а згодом зареєстрували підприємство за російським законодавством.

"Чоловік, який виїхав до Києва, дистанційно віддавав накази матері щодо подальших дій і отримував кошти від їхньої протиправної діяльності", — уточнюють правоохоронці.

На додаток, він надав дозвіл окупантам користуватись даними абонентів провайдера в обмін на безперешкодне "ведення бізнесу".

Під час обшуків за його місцем проживання у Києві виявлено понад 7,5 млн грн — на ці кошти накладено арешт.

Наразі матері та сину повідомили про підозру. Оскільки жінка перебуває на окупованій території, їй оголосили підозру заочно.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що у Харкові ліквідували ще одну шахрайську схему, учасники якої виманювали гроші у сімей українських захисників. Зокрема, військові та поліція викрили місцевого жителя, який видурював 10 тис. дол з дружини загиблого воїна ЗСУ.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Жінка у соцмережах вихваляла солдатів Росії та виправдовувала їхню збройну агресію проти України.