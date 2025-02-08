Киевский метрополитен уже испытывает нехватку 20% персонала, а городские власти открыли курсы для женщин

Станция метро Демеевская в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Поскольку в Украине продолжается мобилизация, то транспортным предприятиям столицы стало не хватать работников. Страдает как наземный транспорт, так и киевский метрополитен.

Об этом в комментариях Новини.LIVE отметили директор Киевского центра занятости Дмитрий Новицкий и финдиректор Киевского метрополитена Алексей Сорбот.

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По словам директора Киевского центра занятости Дмитрия Новицкого, особенно не хватает фрезеровщиков, сварщиков, водителей троллейбусов и трамваев. Поэтому сейчас вместе с местными властями открыты программы для поддержки желающих овладеть этими профессиями. Это касается, в том числе, и женщин.

"У нас открыты программы по обучению женщин по 30 профессиям с финансовой поддержкой 30 280 грн", — отметил Новицкий.

В то же время финдиректор метрополитена Алексей Сорбот отметил, что его структура уже испытывает кадровый голод на уровне 20%.

"Это достаточно большой процент, который, честно говоря, достаточно серьезно влияют на работу предприятия", — говорит Сорбот.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил об аварийном состоянии общественного транспорта. Более 50% автобусов, трамваев и троллейбусов не пригодны к использованию.

Также он объяснил, как работают схемы с эвакуаторами в столице и какую сумму за их услуги получает бюджет города.