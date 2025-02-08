Київський метрополітен вже відчуває нестачу 20% персоналу, а міська влада відкрила курси для жінок

Транспорту Києва невистачає кадрів — в кому основна потреба
Оскільки в Україні триває мобілізація, то транспортним підприємствам столиці стало невистачати працівників. Страждає як наземний транспорт, так і київський метрополітен.
Про це в коментарях Новини.LIVE зауважили директор Київського центру зайнятості Дмитро Новицький та фіндиректор Київського метрополітену Олексій Сорбот.
В кому основна потреба у транспортників
За словами директора Київського центру зайнятості Дмитра Новицького, особливо бракує фрезерувальників, зварювальників, водіїв тролейбусів і трамваїв. Тому зараз разом з місцевою владою відкриті програми задля підтримки бажаючих опанувати ці професії. Це стосується в тому числі й жінок.
"У нас відкриті програми з навчання жінок за 30 професіями із фінансовою підтримкою 30 280 грн", — зазначив Новицький.
Водночас фіндиректор метрополітену Олексій Сорбот зазначив, що його структура вже відчуває кадровий голод на рівні 20%.
"Це досить великий відсоток, який, чесно кажучи, досить серйозно впливають на роботу підприємства", — каже Сорбот.
Раніше депутат Київради Андрій Вітренко повідомив про аварійний стан громадського транспорту. Понад 50% автобусів, трамваїв та тролейбусів не придатні до використання.
Також він пояснив, як працюють схеми з евакуаторами у столиці та яку суму за їхні послуги отримує бюджет міста.
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