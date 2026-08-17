Требуем диалога: организатор протестов в Киеве обратился к власти
В Украине уже 32-й день продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова. Один из организаторов акций Дмитрий Козятинский заявил, что тысячи участников митингов требуют от властей открытого диалога и ответственности за принятые решения.
Об этом он заявил в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.
Митингующие требуют диалога с властями
По словам Козятинского, отсутствие надлежащей коммуникации между властью и обществом во время войны создает дополнительную напряженность.
Именно поэтому участники протеста решили продолжить публично подчеркивать необходимость диалога.
"Тысячи людей просто требуют наконец диалога от того же президента. Потому что то, что сейчас происходит, — это, по сути, коммуникационная стена между властью и обществом", — заявил он.
Собеседник добавил, что участники митинга также хотят привлечь внимание к вопросу ответственности за кадровые решения. По его мнению, коммуникационная дистанция между властью и гражданами особенно опасна в условиях полномасштабной войны.
"А это на самом деле очень опасно во время войны, потому что общество дезориентировано. И все же этим маршем мы хотим напомнить о важности диалога, а также о важности ответственности за кадровые решения", — подчеркнул организатор.
Козятинский также отметил, что люди готовы и в дальнейшем выходить на акции. В то же время он не берется прогнозировать, как долго сохранится нынешняя активность протестующих. Во время мирного шествия участники зажигали фонарики и вместе пели украинские песни.
Как сообщали Новини.LIVE, 16 августа в Киеве несколько сотен человек вышли на протестный марш, призывая власть к более активному диалогу и ответственности. Участники акции держали украинские флаги и плакаты и озвучивали свои требования, среди которых — усиление коммуникации между властью и обществом и возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.
Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что его увольнение могло быть связано не только с официально озвученными причинами. По его мнению, решение могло стать следствием изменений в системе оборонных закупок, которые затронули интересы влиятельных групп и вызвали давление на него и его команду.
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