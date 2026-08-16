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Главная Киев В Киеве прошло протестное шествие за диалог и ответственность

В Киеве прошло протестное шествие за диалог и ответственность

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 20:10
В Киеве началось протестное шествие за диалог и ответственность
Люди на протестном марше. Фото: Новини.LIVE

В Киеве несколько сотен человек собрались на протестный марш за диалог и ответственность. Участники акции пришли с украинскими флагами и плакатами и выдвигают ряд требований к властям. Среди основных требований митингующих — усиление диалога властей с обществом и возвращение Михаила Федорова в Министерство обороны.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Что известно о протесте в Киеве

В начале акции на месте находилось около сотни горожан. Впоследствии количество участников выросло до нескольких сотен, люди продолжали присоединяться к протестному шествию.

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Участники держат государственные флаги Украины и плакаты с призывами к властям. Акция проходит под лозунгами о большей открытости, ответственности чиновников и диалоге с обществом.

Чего требуют протестующие

Одним из требований митингующих является возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины.

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Также участники призывают активизировать работу по освобождению и возвращению домой украинских военнопленных.

Отметим, что с начала протеста число протестующих увеличилось.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что протесты в Киеве из-за кадровых решений властей продолжаются уже 30-й день. Ветеран Дмитрий Козятинский объяснял, что участники акций требуют диалога с обществом, ответственности за кадровые решения и более открытой коммуникации со стороны властей.

Также Новини.LIVE писали, что в столице уже проходили митинги в поддержку Михаила Федорова. В частности, у театра Франко собиралось около 200 человек, которые призывали вернуть его на пост министра обороны и выступали за конкретные решения по развитию оборонного сектора.

Михаил Федоров Киев митинг Минобороны протесты
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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