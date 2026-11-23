Спасатели извлекают людей из-под завалов в Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

В Дымере Киевской области число погибших в результате удара российских войск по пятиэтажному жилому дому возросло до девяти. С позднего вечера 22 ноября спасатели извлекли из-под завалов тела еще четырех человек. Поисковая операция продолжается, поскольку после разрушения дома часть жильцов не выходила на связь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

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Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот из Telegram

Число погибших в Дымере

По информации Тимура Ткаченко, в 23:53 22 ноября спасатели сообщили о шестом погибшем. Уже в 00:52 23 ноября они извлекли седьмое тело, а в 02:15 стало известно о восьмой жертве российского удара. В 02:38 спасатели нашли под завалами еще одного погибшего. Таким образом, менее чем за три часа они извлекли четыре тела. Общее число жертв российского удара возросло до девяти. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать жителей, которые могли остаться под разрушенными конструкциями.

Удар по жилому дому в Димере

Россияне атаковали Дымер утром 22 ноября. Около пяти часов они направили ударный беспилотник на пятиэтажный жилой дом. В результате попадания была разрушена часть подъезда с первого по пятый этаж, возник пожар. Во время спасательной операции сотрудники экстренных служб извлекли из-под завалов семилетнего мальчика Давида. Ребенок провел под обломками почти 14 часов. По данным МВД, мальчик находился в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Вечером 22 ноября правоохранители сообщали о шести раненых. Ранее спасатели также эвакуировали из поврежденного многоэтажного дома девять жителей, среди которых был ребенок.

Поиски людей под завалами

Работу спасателей затрудняют массивные бетонные перекрытия разрушенного подъезда. Для их демонтажа задействовали тяжелую инженерную технику. На месте работают кинологи с собаками, полицейские и медики. В течение 22 ноября поступали сообщения о людях, которые не выходили на связь. Среди пропавших без вести называли двух детей. Поисково-спасательные работы в Дымере продолжаются.

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