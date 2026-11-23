Рятувальники витягують людей з-під завалів на Київщині. Фото: ДСНС України

У Димері на Київщині кількість загиблих унаслідок удару росіян по житловій п'ятиповерхівці зросла до дев'яти. Від пізнього вечора 22 листопада рятувальники дістали з-під завалів тіла ще чотирьох людей. Пошукова операція триває, оскільки після руйнування будинку частина мешканців не виходила на зв'язок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.

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Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот з Telegram

Кількість загиблих у Димері

За інформацією Тимура Ткаченка, о 23:53 22 листопада рятувальники повідомили про шосту загиблу людину. Уже о 00:52 23 листопада вони деблокували сьоме тіло, а о 02:15 стало відомо про восьму жертву російського удару. О 02:38 рятувальники знайшли під завалами ще одну загиблу людину. Таким чином, менш ніж за три години вони дістали чотири тіла. Загальна кількість жертв російського удару зросла до дев'яти. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати мешканців, які могли залишитися під зруйнованими конструкціями.

Удар по житловому будинку у Димері

Росіяни атакували Димер уранці 22 листопада. Близько п'ятої години вони спрямували ударний безпілотник у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок влучання зруйновано частину під'їзду з першого до п'ятого поверху, виникла пожежа. Під час рятувальної операції надзвичайники витягли з-під завалів семирічного хлопчика Давида. Дитина провела під уламками майже 14 годин. За даними МВС, хлопчик перебував у стабільному стані під наглядом лікарів. Увечері 22 листопада правоохоронці повідомляли про шістьох поранених. Раніше рятувальники також евакуювали з пошкодженої багатоповерхівки дев'ятьох мешканців, серед яких була дитина.

Пошуки людей під завалами

Роботу рятувальників ускладнюють масивні бетонні перекриття зруйнованого під'їзду. Для їхнього демонтажу залучили важку інженерну техніку. На місці працюють кінологи із собаками, поліцейські та медики. Упродовж 22 листопада надходили повідомлення про людей, які не виходили на зв'язок. Серед зниклих безвісти називали двох дітей. Пошуково-рятувальні роботи у Димері тривають.

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Після удару росіян по житловому будинку в Димері волонтери врятували кота, який опинився під завалами. Вони знайшли ще одну тварину, проте та злякалася та втекла. Волонтерка загону швидкого реагування Київщини Тетяна розповіла, що добровольці залишаються на місці трагедії, підтримують постраждалих і стежать, щоб ніхто не заважав рятувальникам. Також ми показували фото зруйнованого будинку. Росіяни безпілотником зруйнували частину під'їзду, після чого там виникла пожежа.