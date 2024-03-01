Третья штурмовая проведет военную подготовку в Киеве — как зарегистрироваться
Третья штурмовая бригада и инструкторы RESERVIST проведут обучение по военной подготовке в Киеве. Оно состоится в субботу, 9 марта. К тому же всех желающих приглашают на большой страйкбольный турнир.
Об этом бригада сообщила в Telegram в пятницу, 1 марта.
Обучение от Третьей штурмовой в Киеве
В программе обучение:
- отработка штурма и обороны;
- знакомство с такмедом (по протоколу ASM TCCC);
- большая страйкбольная игра под командованием профи штурмовиков.
"Приглашаем гражданских и всех желающих узнать больше Третью штурмовую, лично познакомиться и пообщаться с бойцами, вместе с опытными военными и профессиональными коучами прокачать свои знания и навыки", — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться и узнать полное расписание мероприятия можно по ссылке.
Количество участников ограничено.
Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады заявили, что в скором времени будут путешествовать по Украине. Военные назвали семерку городов, которые посетят прежде всего.
Также в Третьей штурмовой фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.
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