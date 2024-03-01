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Третья штурмовая проведет военную подготовку в Киеве — как зарегистрироваться

1 марта 2024 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Третья штурмовая проведет военную подготовку в Киеве — как зарегистрироваться
Военные Третьей штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Третья штурмовая бригада и инструкторы RESERVIST проведут обучение по военной подготовке в Киеве. Оно состоится в субботу, 9 марта. К тому же всех желающих приглашают на большой страйкбольный турнир.

Об этом бригада сообщила в Telegram в пятницу, 1 марта.

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В программе обучение:

  • отработка штурма и обороны;
  • знакомство с такмедом (по протоколу ASM TCCC);
  • большая страйкбольная игра под командованием профи штурмовиков.

"Приглашаем гражданских и всех желающих узнать больше Третью штурмовую, лично познакомиться и пообщаться с бойцами, вместе с опытными военными и профессиональными коучами прокачать свои знания и навыки", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться и узнать полное расписание мероприятия можно по ссылке.

Количество участников ограничено.

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Пост Третьей штурмовой бригады. Фото: скриншот

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады заявили, что в скором времени будут путешествовать по Украине. Военные назвали семерку городов, которые посетят прежде всего.

Также в Третьей штурмовой фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.

Киев
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