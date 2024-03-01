Третья штурмовая проведет военную подготовку в Киеве — как зарегистрироваться

Военные Третьей штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Третья штурмовая бригада и инструкторы RESERVIST проведут обучение по военной подготовке в Киеве. Оно состоится в субботу, 9 марта. К тому же всех желающих приглашают на большой страйкбольный турнир.

Об этом бригада сообщила в Telegram в пятницу, 1 марта.

Читайте также:

Обучение от Третьей штурмовой в Киеве

В программе обучение:

отработка штурма и обороны;

знакомство с такмедом (по протоколу ASM TCCC);

большая страйкбольная игра под командованием профи штурмовиков.

"Приглашаем гражданских и всех желающих узнать больше Третью штурмовую, лично познакомиться и пообщаться с бойцами, вместе с опытными военными и профессиональными коучами прокачать свои знания и навыки", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться и узнать полное расписание мероприятия можно по ссылке.

Количество участников ограничено.

Пост Третьей штурмовой бригады. Фото: скриншот

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады заявили, что в скором времени будут путешествовать по Украине. Военные назвали семерку городов, которые посетят прежде всего.

Также в Третьей штурмовой фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.