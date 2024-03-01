Третя штурмова проведе вишкіл з військової підготовки у Києві — як зареєструватися

Військові Третьої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Третя штурмова бригада й інструктори RESERVIST проведуть вишкіл з військової підготовки у Києві. Він відбудеться у суботу, 9 березня. До того ж всіх охочих запрошують на великий страйкбольний турнір.

Про це бригада повідомила у Telegram у п'ятницю, 1 березня.

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У програмі вишколу:

відпрацювання штурму та оборони;

знайомство з такмедом (за протоколом ASM TCCC);

велика страйкбольна гра під командуванням профі штурмовиків.

"Запрошуємо цивільних та всіх охочих дізнатися більше Третю штурмову, особисто познайомитися й поспілкуватися з бійцями, разом з досвідченими військовими й професійними коучами прокачати свої знання та навички", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися та дізнатися повний розклад заходу можна за посиланням.

Кількість учасників — обмежена.

Допис Третьої штурмової бригади. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади заявили, що незабаром подорожуватимуть по Україні. Військові назвали сімку міст, які відвідають насамперед.

Також в Третій штурмовій фіксують збільшення кількості добровольців. Лише за один день до такого центру в Києві звернулися 25 чоловіків.