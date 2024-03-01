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Третя штурмова проведе вишкіл з військової підготовки у Києві — як зареєструватися

1 березня 2024 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Третя штурмова проведе вишкіл з військової підготовки у Києві — як зареєструватися
Військові Третьої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Третя штурмова бригада й інструктори RESERVIST проведуть вишкіл з військової підготовки у Києві. Він відбудеться у суботу, 9 березня. До того ж всіх охочих запрошують на великий страйкбольний турнір.

Про це бригада повідомила у Telegram у п'ятницю, 1 березня.

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У програмі вишколу: 

  • відпрацювання штурму та оборони;
  • знайомство з такмедом (за протоколом ASM TCCC);
  • велика страйкбольна гра під командуванням профі штурмовиків.

"Запрошуємо цивільних та всіх охочих дізнатися більше Третю штурмову, особисто познайомитися й поспілкуватися з бійцями, разом з досвідченими військовими й професійними коучами прокачати свої знання та навички", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися та дізнатися повний розклад заходу можна за посиланням.

Кількість учасників — обмежена.

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Допис Третьої штурмової бригади. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади заявили, що незабаром подорожуватимуть по Україні. Військові назвали сімку міст, які відвідають насамперед.

Також в Третій штурмовій фіксують збільшення кількості добровольців. Лише за один день до такого центру в Києві звернулися 25 чоловіків. 

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військова підготовка

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