Третя штурмова проведе вишкіл з військової підготовки у Києві — як зареєструватися
Третя штурмова бригада й інструктори RESERVIST проведуть вишкіл з військової підготовки у Києві. Він відбудеться у суботу, 9 березня. До того ж всіх охочих запрошують на великий страйкбольний турнір.
Про це бригада повідомила у Telegram у п'ятницю, 1 березня.
Вишкіл від Третьої штурмової у Києві
У програмі вишколу:
- відпрацювання штурму та оборони;
- знайомство з такмедом (за протоколом ASM TCCC);
- велика страйкбольна гра під командуванням профі штурмовиків.
"Запрошуємо цивільних та всіх охочих дізнатися більше Третю штурмову, особисто познайомитися й поспілкуватися з бійцями, разом з досвідченими військовими й професійними коучами прокачати свої знання та навички", — йдеться у повідомленні.
Зареєструватися та дізнатися повний розклад заходу можна за посиланням.
Кількість учасників — обмежена.
Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади заявили, що незабаром подорожуватимуть по Україні. Військові назвали сімку міст, які відвідають насамперед.
Також в Третій штурмовій фіксують збільшення кількості добровольців. Лише за один день до такого центру в Києві звернулися 25 чоловіків.
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