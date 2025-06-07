В Киеве состоялось мероприятие проекта "Движ" 3-й ОШБр

Мероприятие проекта "Двіж". Фото: Новини.LIVE

В Киеве в субботу, 6 июня, Третья штурмовая бригада организовала мероприятие "Двіж", на котором собрались герои российско-украинской войны. Они рассказали о собственном опыте на передовой и жизни после признания.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Спикерами мероприятия стали временно исполняющий обязанности заместителя командира второго штурмового батальона и профессиональный штурмовик 3-й ОШБР с позывным "Дацык", который убил сотни оккупантов.

Также там был боец второго штурмового батальона 3-й ОШБр, который взял в плен российского комбата с позывным "2.0".

Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, пообщаться можно было с подполковником сухопутной авиации, пилотом вертолета, который летал на окруженную Азовсталь Николаем Любарцом и военным с позывным "Гром", который бил оккупантов на Харьковщине и стал самым молодым Героем Украины в 21 год.

Они рассказали о том, как получили "Золотую Звезду", меняется ли жизнь бойца после признания и самые эпичные истории с передовой.

Возвращение в Украину

Соучредитель "Двіжа" 3-й ОШБр Дмитрий Белый рассказал, как проект влияет на общество. По его словам, проект создали для уменьшения пропасти между гражданскими и военными и это удалось.

Белый отметил, что это заметно, в частности, по количеству рекрутов. В то же время существуют люди, которые после просмотра "Двіжа" возвращались из-за границы и присоединялись к армии.

Военные, которые выступали на мероприятии. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, военный поделился историей, когда несовершеннолетний парень, родители которого выехали из ВОТ в Россию, смотрел "Двіж" и решил вернуться в Украину.

Ранее основатель "Азова" и 3-й ОШБр, Андрей Билецкий рассказал о ценностях, которые хочет передать своим сыновьям.

Также он вспомнил, с каких людей начинался первый состав "Азова".