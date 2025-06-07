У Києві відбувся захід проєкту "Двіж" 3-ї ОШБр

Захід проєкту "Двіж". Фото: Новини.LIVE

У Києві в суботу, 6 червня, Третя штурмова бригада організувала захід "Двіж", на якому зібралися герої російсько-української війни. Вони розповіли про власний досвід на передовій та життя після визнання.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Спікерами заходу стали тимчасовий виконувач обов'язків заступника командира другого штурмового батальйону та професійний штурмовик 3-ї ОШБР з позивним "Дацик", який вбив сотні окупантів.

Також там був боєць другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр, який взяв у полон російського комбата з позивним "2.0".

Учасники заходу. Фото: Новини.LIVE

Крім того, поспілкуватися можна було з підполковником сухопутної авіації, пілотом гелікоптера, який літав на оточену Азовсталь Миколою Любарцем та військовим з позивним "Гром", який бив окупантів на Харківщині й став наймолодшим Героєм України у 21 рік.

Вони розповіли, про те, як отримали "Золоту Зірку", чи змінюється життя бійця після визнання та найепічніші історії з передової.

Повернення в Україну

Співзасновник "Двіжу" 3-ї ОШБр Дмитро Білий розповів, як проєкт впливає на суспільство. За його словами, проєкт створили для зменшення прірви між цивільними та військовими й це вдалося.

Білий зазначив, що це помітно, зокрема, за кількістю рекрутів. Водночас існують люди, які після перегляду "Двіжу" поверталися з-за кордону та долучалися до війська.

Військові, які виступали на заході. Фото: Новини.LIVE

Крім того, військовий поділився історією, коли неповнолітній хлопець, батьки якого виїхали з ТОТ до Росії, дивився "Двіж" та вирішив повернутися в Україну.

Раніше засновник "Азову" та 3-ї ОШБр, Андрій Білецький розповів про цінності, які хоче передати своїм синам.

Також він пригадав, з яких людей починався перший склад "Азову".