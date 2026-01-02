График отключения света в Киеве 3 января — детали от ДТЭК

Три группы будут иметь свет весь день — графики для Киева завтра
В Киеве 3 января будут действовать графики отключения света. Однако в столице есть группы, которые будут иметь электроэнергию весь день.
Об этом сообщили в ДТЭК.
График отключения света в Киеве 3 января
В большинстве очередей завтра будут выключать свет по 4-5 часов в день. Однако в Киеве есть группы, которые будут со светом целый день, среди них:
- 3.1,
- 5.1.
Напомним, ранее эксперт ответил, когда улучшится ситуация со светом. До конца зимы улучшения ожидать не стоит.
Также мы писали, что 1 января россияне снова ударили по энергетике в нескольких регионах Украины. Света не было в трех областях.
