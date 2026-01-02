График отключения света в Киеве 3 января — детали от ДТЭК

Темнота на улице из-за отключения света. Фото: АР

В Киеве 3 января будут действовать графики отключения света. Однако в столице есть группы, которые будут иметь электроэнергию весь день.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве 3 января

В большинстве очередей завтра будут выключать свет по 4-5 часов в день. Однако в Киеве есть группы, которые будут со светом целый день, среди них:

3.1,

5.1.

Графики для Киева 3 января. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве 3 января.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", — отметили в ДТЭК.

Напомним, ранее эксперт ответил, когда улучшится ситуация со светом. До конца зимы улучшения ожидать не стоит.

Также мы писали, что 1 января россияне снова ударили по энергетике в нескольких регионах Украины. Света не было в трех областях.