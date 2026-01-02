Графік відключення світла в Києві 3 січня — деталі від ДТЕК

Три групи матимуть світло увесь день — графіки для Києва завтра
У Києві 3 січня діятимуть графіки відключення світла. Однак у столиці є групи, які матимуть електроенергію увесь день.
Про це повідомили в ДТЕК.
Графік відключення світла у Києві 3 січня
У більшості черг завтра вимикатимуть світло по 4-5 годин на день. Однак у Києві є групи, які будуть зі світлом цілий день, серед них:
- 3.1,
- 5.1.
