Головна Київ Три групи матимуть світло увесь день — графіки для Києва завтра

Три групи матимуть світло увесь день — графіки для Києва завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 21:03
Графік відключення світла в Києві 3 січня — деталі від ДТЕК
Темрява на вулиці через відключення світла. Фото: АР

У Києві 3 січня діятимуть графіки відключення світла. Однак у столиці є групи, які матимуть електроенергію увесь день.

Про це повідомили в ДТЕК. 

Читайте також:

Графік відключення світла у Києві 3 січня

У більшості черг завтра вимикатимуть світло по 4-5 годин на день. Однак у Києві є групи, які будуть зі світлом цілий день, серед них:

  • 3.1,
  • 5.1.
Графік відключення світла в Києві 3 січня
Графіки для Києва 3 січня. Фото: ДТЕК
Відключення світла в Києві 3 січня
Відключення світла у Києві 3 січня.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", — зазначили у ДТЕК. 

Нагадаємо, раніше експерт відповів, коли покращиться ситуація зі світлом. До кінця зими покращення очікувати не варто. 

Також ми писали, що 1 січня росіяни знову вдарили по енергетиці в кількох регіонах України. Світла не було у трьох областях. 

Київ електроенергія відключення світла світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
