Графік відключення світла в Києві 3 січня — деталі від ДТЕК

Темрява на вулиці через відключення світла. Фото: АР

У Києві 3 січня діятимуть графіки відключення світла. Однак у столиці є групи, які матимуть електроенергію увесь день.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві 3 січня

У більшості черг завтра вимикатимуть світло по 4-5 годин на день. Однак у Києві є групи, які будуть зі світлом цілий день, серед них:

3.1,

5.1.

Графіки для Києва 3 січня. Фото: ДТЕК

Відключення світла у Києві 3 січня.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", — зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, коли покращиться ситуація зі світлом. До кінця зими покращення очікувати не варто.

Також ми писали, що 1 січня росіяни знову вдарили по енергетиці в кількох регіонах України. Світла не було у трьох областях.