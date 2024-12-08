В Укрэнерго сообщили о графиках отключений 9 декабря

Держим заряженными павербанки — графики отключений на Киевщине
В Киеве в понедельник, 9 декабря, графики стабилизационных отключений электроэнергии будут разделены на шесть групп. Свет будут выключаться с 8:00 до 19:00
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света в Киеве 9 декабря
По указанию Укрэнерго, в понедельник, 9 декабря, в Киеве будут задействованы стабилизационные отключения света с 08:00 до 19:00.
В ДТЭК опубликовали графики, как выключать свет завтра.
Также появились обновленные графики Киевской области.
Напомним, ранее мы писали, когда ждать повышения цен на электроэнергию.
Также мы писали можно ли оформить одновременно субсидию и льготы на коммуналку. Также рассказывали, как правильно экономить электроэнергию и сколько света в среднем потребляют бытовые приборы.
Читайте Новини.LIVE!