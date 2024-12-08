В Укрэнерго сообщили о графиках отключений 9 декабря

Энергетики у высоковольтной линии. Фото: социальные сети ДТЭК

В Киеве в понедельник, 9 декабря, графики стабилизационных отключений электроэнергии будут разделены на шесть групп. Свет будут выключаться с 8:00 до 19:00

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Отключение света в Киеве 9 декабря

По указанию Укрэнерго, в понедельник, 9 декабря, в Киеве будут задействованы стабилизационные отключения света с 08:00 до 19:00.

В ДТЭК опубликовали графики, как выключать свет завтра.

Стабилизационные отключения в Киеве. Фото: Укрэнерго

Также появились обновленные графики Киевской области.

Стабилизационные отключения Киевской области. Фото: Укрэнерго

Напомним, ранее мы писали, когда ждать повышения цен на электроэнергию.

Также мы писали можно ли оформить одновременно субсидию и льготы на коммуналку. Также рассказывали, как правильно экономить электроэнергию и сколько света в среднем потребляют бытовые приборы.