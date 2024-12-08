В Укренерго повідомили про графіки відключень 9 грудня

Енергетики біля високовольтної лінії. Фото: соціальні мережі ДТЕК

У Києві у понеділок, 9 грудня, графіки стабілізаційних відключень електроенергії будуть розділені на шість груп. Світло вимикатимуть з 8:00 до 19:00

Про це повідомили у ДТЕК.

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Відключення світла у Києві 9 грудня

За вказівкою Укренерго, у понеділок, 9 грудня в Києві будуть задіяні стабілізаційні відключення світла з 08:00 до 19:00.

У ДТЕК опублікували графіки, як вимикатимуть світло завтра.

Стабілізаційні відключення у Києві. Фото: Укренерго

Також з'явилися оновлені графіки для Київської області.

Стабілізаційні відключення у Київській області. Фото: Укренерго

Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати підвищення цін на електроенергію.

Також ми писали чи можна оформити одночасно субсидію та пільги на комуналку. Також розповідали, як правильно економити електроенергію та скільки світла в середньому споживають побутові прилади.