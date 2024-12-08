Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Тримаємо зарядженими павербанки — графіки відключень на Київщині arrow

Тримаємо зарядженими павербанки — графіки відключень на Київщині

8 грудня 2024 23:51
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Укренерго повідомили про графіки відключень 9 грудня
Енергетики біля високовольтної лінії. Фото: соціальні мережі ДТЕК
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві у понеділок, 9 грудня, графіки стабілізаційних відключень електроенергії будуть розділені на шість груп. Світло вимикатимуть з 8:00 до 19:00 

Про це повідомили у ДТЕК.

Читайте також:

Відключення світла у Києві 9 грудня

За вказівкою Укренерго, у понеділок, 9 грудня в Києві будуть задіяні стабілізаційні відключення світла з 08:00 до 19:00.

У ДТЕК опублікували графіки, як вимикатимуть світло завтра.

відключення
Стабілізаційні відключення у Києві. Фото: Укренерго

Також з'явилися оновлені графіки для Київської області.

відключення в області
Стабілізаційні відключення у Київській області. Фото: Укренерго

Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати підвищення цін на електроенергію.

Також ми писали чи можна оформити одночасно субсидію та пільги на комуналку. Також розповідали, як правильно економити електроенергію та скільки світла в середньому споживають побутові прилади

Київ Україна ДТЕК відключення світла графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:57 В Кропивницькому діти отруїлись засобом від щурів — як це сталось

00:13 Синоптики попереджають про небезпечні явища на Львівщині

8 грудня 2024

23:51 Тримаємо зарядженими павербанки — графіки відключень на Київщині

23:45 Тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

23:39 Плани США в Сирії після втечі Асада — Байден зробив заяву

23:03 Диригент Української капели у США пояснив таїнство Різдва

22:33 Диякон намагався оскаржити штраф ТЦК — рішення суду

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

22:06 На Одещині чоловік ухилявся від служби, бо боявся війни

21:44 Синоптики повідомили, чого варто остерігатися завтра

21:13 У Бердичеві хлопець продавав заборонені препарати — рішення суду

00:57 В Кропивницькому діти отруїлись засобом від щурів — як це сталось

00:13 Синоптики попереджають про небезпечні явища на Львівщині

8 грудня 2024

23:51 Тримаємо зарядженими павербанки — графіки відключень на Київщині

23:45 Тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

23:39 Плани США в Сирії після втечі Асада — Байден зробив заяву

23:03 Диригент Української капели у США пояснив таїнство Різдва

22:33 Диякон намагався оскаржити штраф ТЦК — рішення суду

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

22:06 На Одещині чоловік ухилявся від служби, бо боявся війни

21:44 Синоптики повідомили, чого варто остерігатися завтра

21:13 У Бердичеві хлопець продавав заборонені препарати — рішення суду

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника