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Держал в заложниках 500 человек в больнице под Киевом — соратник Кадырова получил приговор

20 сентября 2024 18:34
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Руководил обстрелами Киевщины и удерживал 500 заложников - Мартынов получил приговор
Даниил Мартынов у машины с надписью "На Киев". Фото: Нацполиция
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Экс-замначальника управления росгвардии по Чеченской республике Даниил Мартынов признан виновным в управлении кадыровцами, совершавшими насилие над гражданскими во время временной оккупации Киевщины. Ему грозит 11 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в пятницу, 20 сентября.

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Правоохранители вынесли приговор экс-заместителю начальника управления росгвардии по Чеченской республике Даниилу Мартынову, входящему в ближайшее окружение Кадырова. Отмечается, что Мартынов лично руководил отрядами кадыровцев в Киевской области, которые причастны к насилию над гражданским населением.

Кадыров и Мартынов
Мартынов вместе с Рамзаном Кадыровым. Фото: Нацполиция

Согласно материалам дела, кадыровцы под его командованием в марте 2022 года захватили психоневрологический интернат с гериатрическим отделением в Бородянке, где совершали физическое насилие над пациентами и персоналом

"В начале марта в заведение ворвались вооруженные кадыровцы и угрожали расправой людям, которые там находились. Захватчики выбили дверь в кабинет директора интерната и незаконно удерживали ее, требуя пойти на сотрудничество с врагом" , — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что кадыровцы взяли в заложники почти 500 человек, среди них были дети, тяжелобольные пациенты медучреждения, персонал и местные жители. В течение десяти дней их удерживали в ужасных условиях без отопления, лекарств и надлежащего питания.

Даниил Мартынов
Осужден Даниил Мартынов возле разрушенного городского совета. Фото: Нацполиция

"Российские военные заминировали подходы к зданию. Прикрываясь людьми как живым щитом, кафиры обстреливали Киев, Ирпень, Бучу и другие населенные пункты Киевской области из артиллерийских установок залпового огня "Град"" , — заявили в полиции.

В СБУ отметили, что во время освобождения общины остатки кадыровского отряда  вместе с главарем бежали в РФ, бросив на поле боя раненых боевиков и военную технику.

На основании собранных доказательств суд признал Мартынова виновным и вынес приговор, предусматривающий 11 лет лишения свободы. Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого). 

Напомним, СБУ задержала демобилизованный срочник Вооруженных сил Украины, который после своей службы начал работать на военную разведку России.

Ранее мы писали, что правоохранители задержали предателя, который наводил КАБы россиян на защитников Харьковской области. Фигурант также работал на военную разведку России.

Киевская область обстрелы оккупанты Рамзан Кадыров Бородянка война в Украине

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