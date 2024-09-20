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Тримав у заручниках 500 людей у лікарні під Києвом — поплічник Кадирова отримав вирок

20 вересня 2024 18:34
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Керував обстрілами Київщини та утримував 500 заручників — Мартинов отримав вирок
Даніїл Мартинов біля машини із надписом "На Киев". Фото: Нацполіція
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Ексзаступник начальника управління росгвардії по Чеченській республіці Даніїл Мартинов визнаний винним у керуванні кадирівцями, які вчиняли насильство над цивільними під час тимчасової окупації Київщини. Йому загрожує 11 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у п'ятницю, 20 вересня.

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Правоохоронці винесли вирок ексзаступнику начальника управління росгвардії по Чеченській республіці Даніїлу Мартинову, який входить до найближчого оточення Кадирова. Зазначається, що Мартинов особисто керував загонами кадирівців на Київщині, які причетні до насильства над цивільним населенням.

Кадиров і Мартинов
Мартинов разом із Рамзаном Кадировим. Фото: Нацполіція

Згідно з матеріалами справи, кадирівці під його командуванням у березні 2022 року захопили психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням у Бородянці, де вчиняли фізичне насильство над пацієнтами і персоналом.

"На початку березня до закладу увірвалися озброєні кадирівці та погрожували розправою людям, які там перебували. Загарбники вибили двері в кабінет директорки інтернату та незаконно утримували її, вимагаючи піти на співпрацю з ворогом", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що кадирівці взяли в заручники майже 500 осіб, серед них були діти, важкохворі пацієнти медустанови, персонал та місцеві жителі. Впродовж десяти днів їх утримували в жахливих умовах без опалення, ліків та належного харчування.

Даніїл Мартинов
Засуджений Даніїл Мартинов біля зруйнованої міської ради. Фото: Нацполіція

"Російські військові замінували підходи до будівлі. Прикриваючись людьми, як живим щитом, окупанти обстрілювали Київ, Ірпінь, Бучу та інші населені пункти Київської області з артилерійських установок залпового вогню "Град"", — заявили у поліції.

В СБУ зазначили, що під час звільнення громади залишки кадирівського загону разом з ватажком втекли до РФ, кинувши на полі бою поранених бойовиків та військову техніку.

На підставі зібраних доказів суд визнав Мартинова винним та виніс вирок, що передбачає 11 років позбавлення волі. Судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). 

Нагадаємо, СБУ затримала демобілізованого строковика Збройних сил України, який після своєї служби почав працювати на воєнну розвідку Росії. 

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали зрадника, який наводив КАБи росіян на захисників Харківської області. Фігурант також працював на воєнну розвідку Росії.

Київська область обстріли окупанти Рамзан Кадиров Бородянка війна в Україні

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