Ночная воздушная тревога в Киевской области и еще в трех областях — какая опасность

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: shostka.info

Воздушную тревогу объявили в Киевской области сейчас, ночью в понедельник, 16 декабря. Также красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская и Полтавская области.

Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о воздушной тревоге в ночь на 16 декабря

Карта воздушных тревог по состоянию на 03:50 16 декабря

По данным Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 03:48 ударные БпЛА на юге Киевской и в Черниговской областях держали курс на запад. Группа "Шахедов" из Сумской области летела в Полтавскую область. Еще одна группа ударных беспилотников в Сумской области направлялась в Черниговскую область, а группа "Шахедов" в Полтавской области летела курсом на юг.

Напомним, в первой половине дня 15 декабря в Харькове раздался взрыв. Россияне обстреляли Киевский район города.

Также мы сообщали, что в течение прошлой недели РФ выпустила по Украине 650 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных БпЛА и более сотни ракет. Такие данные назвал президент Украины Владимир Зеленский.