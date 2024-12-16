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Тривога на Київщині та ще в кількох областях — яка загроза

16 грудня 2024 03:50
Чекарьова Марія - редактор
Нічна повітряна тривога на Київщині та ще у трьох областях — яка небезпека
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: shostka.info
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу оголосили в Київській області зараз, уночі в понеділок, 16 грудня. Також червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська й Полтавська області.

Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про повітряну тривогу в ніч проти 16 грудня

Повітряна тривога вночі 16 грудня
Карта повітряних тривог станом на 03:50 16 грудня

За даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 03:48 ударні БпЛА на півдні Київської та в Чернігівській областях тримали курс на захід. Група "Шахедів" із Сумської області летіли в Полтавську область. Ще одна група ударних безпілотників у Сумській області прямувала на Чернігівську область, а група "Шахедів" у Полтавській області летіла курсом на південь.

Нагадаємо, у першій половині дня 15 грудня в Харкові пролунав вибух. Росіяни обстріляли Київський район міста.

Також ми повідомляли, що протягом минулого тижня РФ выпустила по Україні 650 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних БпЛА й понад сотню ракет. Такі дані назвав президент України Володимир Зеленський.

безпілотники Київська область дрон Шахід-136 повітряна тривога Шахед

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