Ночная воздушная тревога на Киевщине и в некоторых других областях 26 марта 2025 года — какая угроза

Тревога на Киевщине и в ряде других областей — какая опасность
26 марта 2025 00:38
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Воздушную тревогу объявили сейчас, ночью в среду, 26 марта, в Киевской области. Также красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская области и Золотоношский и Черкасский районы Черкасской области.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
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