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Тривога на Київщині та в низці інших областей — яка небезпека

26 березня 2025 00:38
Чекарьова Марія - редактор
Нічна повітряна тривога на Київщині та в деяких інших областях 26 березня 2025 року — яка загроза
Термінова новина
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу оголосили зараз, уночі в середу, 26 березня, в Київській області. Також червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області та Золотоніський і Черкаський райони Черкаської області.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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