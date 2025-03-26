Нічна повітряна тривога на Київщині та в деяких інших областях 26 березня 2025 року — яка загроза

Тривога на Київщині та в низці інших областей — яка небезпека
26 березня 2025 00:38
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Повітряну тривогу оголосили зараз, уночі в середу, 26 березня, в Київській області. Також червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області та Золотоніський і Черкаський райони Черкаської області.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
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