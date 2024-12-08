Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Тревога на Киевщине и в ряде других регионов — какая опасность arrow

Тревога на Киевщине и в ряде других регионов — какая опасность

8 декабря 2024 23:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Вечерняя воздушная тревога в Киевской области и еще в 12 областях — какая опасность
Воздушная тревога
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, поздно вечером в воскресенье, 8 декабря, объявили в Киевской области. Также красные на карте воздушных тревог еще 12 областей: Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Читайте также:

Новость дополняется

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:51 Держим заряженными павербанки — графики отключений на Киевщине

Срочная новость

23:45 Тревога на Киевщине и в ряде других регионов — какая опасность

23:39 Планы США в Сирии после побега Асада — Байден сделал заявление

23:03 Дирижер Украинской Капеллы в США объяснил таинство Рождества

22:33 Диакон пытался обжаловать штраф ТЦК — решение суда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

22:06 На Одесчине мужчина уклонялся от службы из-за страха войны

21:44 Синоптики сообщили, чего следует остерегаться завтра

21:13 В Бердичеве парень продавал запрещенные препараты — решение суда

21:12 В Харькове возле отделения полиции раздался мощный взрыв

20:42 Стало известно, где находится сирийский диктатор Асад

23:51 Держим заряженными павербанки — графики отключений на Киевщине

Срочная новость

23:45 Тревога на Киевщине и в ряде других регионов — какая опасность

23:39 Планы США в Сирии после побега Асада — Байден сделал заявление

23:03 Дирижер Украинской Капеллы в США объяснил таинство Рождества

22:33 Диакон пытался обжаловать штраф ТЦК — решение суда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

22:06 На Одесчине мужчина уклонялся от службы из-за страха войны

21:44 Синоптики сообщили, чего следует остерегаться завтра

21:13 В Бердичеве парень продавал запрещенные препараты — решение суда

21:12 В Харькове возле отделения полиции раздался мощный взрыв

20:42 Стало известно, где находится сирийский диктатор Асад

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника