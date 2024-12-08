Вечерняя воздушная тревога в Киевской области и еще в 12 областях — какая опасность

Тревога на Киевщине и в ряде других регионов — какая опасность
8 декабря 2024 23:45
Воздушная тревога
Воздушную тревогу сейчас, поздно вечером в воскресенье, 8 декабря, объявили в Киевской области. Также красные на карте воздушных тревог еще 12 областей: Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская.
В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
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